Hadžović na N1: Kad Amerika kaže "hop", interkonekcija skače – sa SNSD-om u vlasti zaboravite EU!

Novinar i urednik „Dnevnog avaza“ Danijal Hadžović gostovao je u programu N1 televizije, u emisiji Dan uživo, gdje je komentarisao niz aktuelnih političkih i ekonomskih tema u Bosni i Hercegovini, od ubrzanja projekata pod međunarodnim pritiskom do duboke institucionalne blokade i predstojećih izbora.

Govoreći o južnoj plinskoj interkonekciji, Hadžović je ocijenio da dinamika tog projekta jasno pokazuje obrazac ponašanja domaćih vlasti.

– Kada postoji interes velikih sila, prije svega američke administracije, tada naše institucije postaju izuzetno efikasne. Procedura se završava brzo, papirologija nestaje kao prepreka – rekao je Hadžović, dodajući da takva brzina izostaje kada je riječ o domaćim ekonomskim pitanjima.

Posebno se osvrnuo na stanje u industriji, upozorivši na gašenje proizvodnje čelika i mogući gubitak hiljada radnih mjesta. Ipak, smatra da pokušaj Vlade Federacije BiH da kroz Energoinvest pokrene konsolidaciju predstavlja korak u dobrom smjeru.

– I u najrazvijenijim kapitalističkim sistemima država intervenira kada su u pitanju strateške kompanije. Ako postoji šansa da se sačuva proizvodnja i radna mjesta, takve mjere treba podržati – naglasio je.

Hadžović je upozorio i na utjecaj interesnih grupa, posebno uvozničkih lobija, koji, kako kaže, imaju motiv da oslabe domaću proizvodnju. Istakao je da takvi pritisci postoje u svim društvima, ali da je ključ u izgradnji sistema koji će ograničiti političke manipulacije i povećati transparentnost.

Govoreći o sigurnosnim izazovima, posebno o učestalim dojavama o bombama širom regije, izrazio je sumnju u efikasnost domaćih institucija.

– Već danima se ponavljaju iste prijetnje, a nemamo konkretne rezultate istraga. To otvara pitanje koliko su naše sigurnosne agencije sposobne odgovoriti na ovakve izazove – rekao je Hadžović.

Političku situaciju u zemlji opisao je kao dugotrajnu blokadu, za koju odgovornost vidi prije svega u ulozi SNSD-a u državnoj vlasti.

– Dok god SNSD učestvuje u vlasti, treba očekivati blokade i usporavanje evropskog puta. Budućnost BiH u velikoj mjeri zavisi od političkih promjena u Republici Srpskoj – ocijenio je.

Komentarišući odnose SNSD-a i HDZ-a BiH, Hadžović je naveo da je riječ o savezu interesa koji omogućava politički utjecaj i međusobnu podršku, ali i održavanje statusa quo u državi.

U dijelu razgovora posvećenom predstojećim izborima analizirao je potencijalne kandidate, ističući da će ishod u velikoj mjeri zavisiti od odnosa snaga unutar političkih blokova, ali i percepcije birača.

Na kraju, osvrnuo se i na rad ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, kritikujući njegov politički stil i javne nastupe.

– Teško je razlučiti da li govorimo o ministru, političaru ili influenseru. Takav pristup, po mom mišljenju, narušava ozbiljnost funkcije koju obavlja – zaključio je Hadžović.

Gostovanje je završeno ocjenom da BiH ostaje zarobljena između unutrašnjih blokada i vanjskih utjecaja, te da će ključne promjene zavisiti od političke volje i ishoda izbora.