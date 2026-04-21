Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVJEROVATNO

Bizarno pojašnjenje Stanivukovića o osnivanju pokreta: Ono "partija" me previše veže za vremena gdje su nas tjerali da se odreknemo vjere

Pokret jeste stranka, stranka jeste pokret. Mi smo namjerno htjeli termin "pokret", odgovara nam godinama

Draško Stanivuković. Youtube / Happy TV

S. S.

21.4.2026

Predsjednik PDP-a i Pokreta "Sigurna Srpska" Draško Stanivuković dao je poprilično bizarno pojašnjenje o osnivanju novog pokreta, iako je na čelu stranke koja postoji skoro tri decenije.

- Pokret jeste stranka, stranka jeste pokret. Mi smo namjerno htjeli termin "pokret", odgovara nam godinama. To "partija" me nekako previše veže za vremena gdje su nas tjerali da se odreknemo vjere, gdje smo se možda najviše odvojili od Svetosavlja, to je naš put i toga trebamo biti svjesni. I onda kažeš "partija?! - poručio je Stanivuković.

Stanivukovićev pokušaj da riječ “partija” predstavi gotovo kao simbol ideološke prisile djeluje pojednostavljeno i potpunu neboluzu, pogotovo ako se uzme u obzir da je riječ o internacionalizmu koji se koristi u brojnim jezicima, počevši od engleskog.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# POKRET SIGURNA SRPSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.