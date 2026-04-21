Povodom 22. aprila - Dana planete Zemlje: U zajedničkoj akciji 450 mladih prikupljena 651 vreća smeća

Približno 450 mahom mladih ljudi iz dva susjedna grada na zajedničkoj eko-akciji u 20 mjesnih zajednica na sjeveru Gračanice i jugu Gradačca, organizirane povodom nastupajućeg 22. aprila - Dana planete Zemlje, mnogima su postavili primjer kako se od smeća čisti i čuva okolica, a samim tim i svoj zavičaj i domovina BiH. Neodgovornost prema prirodi Naime, nakon što je Eldar Džafić, ekolog iz Doborovaca, prošle godine okupio mlade ovog i nekoliko susjednih sela i svojim primjerom pokazao kako se uz dobru organizaciju, zagađivačima može ličnim primjerom pokazati koliki je značaj kada imamo čistu i zdravu okolicu, livade, proplanke, šume i potoke, ideju je ove godine prihvatilo udruženje mladih „Stari grad Soko“ na čijem je čelu Amer Delić, a podršku mu dali JP „Komus“, MZ Soko, Eko-zeleni iz Tuzle.

Organizatori akcije: Amer Delić, Eldar Džafić i Mirsad Kurbašić . H. Čalić / Avaz Organizatori akcije: Amer Delić, Eldar Džafić i Mirsad Kurbašić . H. Čalić / Avaz

- Za razliku od prošle godine, mi smo akciju proširili na dvije susjedne općine Gračanicu i Gradačac. Animirali smo brojna udruženja iz Sokola, Doborovaca, Babića, Piskavice, Prijekog Brda, sa sjevera Gračanice i udruženja „Zmaj“ iz Gradačca. Zajednička organizacija bio je pun pogodak, mladi su se jednostavno takmičili ko će biti najbolji – kazao je Amer Delić.

Odazvali se i članovi brojnih udruženj . H. Čalić / Avaz Odazvali se i članovi brojnih udruženj . H. Čalić / Avaz

Ističe da je 450 mladih iz dva grada, od smeća kojeg su neodgovorni i ekološki neosviješćeni građani bacali, prikupilo nevjerovatnih 651 vreću smeća. - Danas se trebamo zapitati šta mi to radimo od naše planete, šta ostavljamo našoj djeci - poručio je Delić, te se zahvalio i susjedima, mladim ekolozima iz Gradačca. Manje posla Njima su, na druženju u srednjovjekovnom gradu Sokolu, zahvalnice uputili Amer Hamidović, direktor JP „Komus“, a posebno prof. dr. Muhamed Omerović, čovjek koji je cijeli život posvetio prirodi i njenoj zaštiti.

Druženje u srednjovjekovnom gradu Sokolu . H. Čalić / Avaz Druženje u srednjovjekovnom gradu Sokolu . H. Čalić / Avaz