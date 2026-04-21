Nakon Dodikovih psovki i Konakovićevog "gutanja knedli": Psovanje je najprimitivniji izraz negiranja genocida

Glavni tužitelj Tužilaštva BiH Milanko Kajganić odbacio je pritužbu Jasmina Duvnjaka, nekadašnjeg delegata u Domu naroda PFBiH, na odluku postupajućeg tužitelja da ne pokrene istragu po njegovoj prijavi protiv Milorada Dodika.
Nakon što je Dodik, na sastanku predstavnika stranaka koalicije u Konjicu u junu 2023. godine opsovao genocid, Duvnjak je podnio prijavu zbog govora mržnje i negiranja genocida, ali tužitelji su zaključili da u spornom događaju nema krivičnog djela.
Obrazloženje tužitelja
Podsjetimo, radi se o sastanku koji je umalo prerastao u fizički obračun, nakon što se Dodikovom primitivizmu jedini suprotstavio ministar odbrane BiH Zukan Helez. Kemal Ademović napustio je sastanak, a ostali predstavnici Trojke ostali su u sali.
Zanimljivo je da je predsjednik NiP-a, Elmedin Konaković, koji ovih dana naknadno demonstrira patriotizam, kasnije objašnjavao da je, nakon neoprostivih Dodikovih uvreda desetak dana uoči godišnjice genocida, “progutao knedlu”.
Glavni tužitelj u obrazloženju podsjeća da je sastanku u Konjicu prisustvovalo 20-ak pozvanih predstavnika stranaka, te da je provjerama navoda krivične prijave utvrđeno da je Dodik psovkama prekinuo izlaganje Ademovića, ostali sudionici su burno reagirali, ali se na kraju situacija smirila, pa su učesnici, bez Dodika, otišli i na ručak.
- Da bi događaj predstavljao krivično djelo, propisano u odredbama člana 145a KZ BiH, morao bi nužno imati sva bitna obilježja krivičnog djela, prvenstveno radnju izvršenja koja mora biti učinjena javno, što znači da je dostupna ili upućena neodređenom broju lica, ili putem medija, društvenih mreža, govora na javnom skupu itd. Radnja izvršenja mora biti usmjerena protiv određene grupe ili člana te grupe, određene po rasi, boji kože, vjeroispovijesti, porijeklu, nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti. Takva radnja mora biti sposobna da potakne na nasilje ili mržnju prema toj grupi, pri čemu nije neophodno da do nasilja ili mržnje faktički i dođe – navodi se u obrazloženju, te zaključuje da ovi elementi krivičnog djela nisu ispunjeni i da je odluka tužitelja ispravna.
Površan odgovor
- Psovanje genocida je možda najprimitivniji i najvulgarniji izraz sveukupnog negiranja genocida i ponižavanja žrtava i njihovih potomaka. Siguran sam da je strategija negatora, raznih dodika, memoricid, odnosno ubijanje sjećanja kroz poricanje, relativizaciju i reinterpretaciju historijskih činjenica. Kao društvo ne smijemo ovo pasivno posmatrati. Dobio sam površan odgovor, koji nije ni na nivou znanja i vokabulara pripravnika. Svaku moju pritužbu su veoma paušalno, pravno nejasno i neutemeljeno odbili. Najviše boli spoznaja da su pojedinci iz pravosuđa, baš kao i ranije politički akteri sastanka, pokušali dešavanja u hotelu „Garden“ u Konjicu prikazati u duhu poskočice: Mir, niko nije kriv. To nije infantilno, to je podlo i opasno - kazao je Duvnjak za “Avaz”.
Dodaje da se govor mržnje često pojavljuje u javnom prostoru, pa se postavlja pitanje da li pravosudne institucije, površnim i selektivnim pristupom, doprinose održavanju negacionističko-rasističkog narativa.
- Očekivao sam od Tužilaštva BiH da sistemsku praksu negiranja suprotnu ciljevima tranzicijske pravde, tolerancije i pomirenja posebno prepozna i procesuira. Negiranje, a posebno psovanje genocida, ima dubok utjecaj na žrtve, jer one tada osjećaju dodatnu bol jer se njihova patnja ne priznaje. Konsultovat ću pravne stručnjake da vidim da li sam u ovom predmetu, koji traje skoro tri godine, iscrpio sve pravne mehanizme. Ne znam ima li osnova i smisla upućivati apelacije Ustavnom sudu BiH ili pritužbe Disciplinskom tužiocu VSTV-a, ali znam da se mora istrajati na sve načine – ističe Duvnjak.