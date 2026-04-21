Nakon Dodikovih psovki i Konakovićevog "gutanja knedli": Psovanje je najprimitivniji izraz negiranja genocida

Glavni tužitelj Tužilaštva BiH Milanko Kajganić odbacio je pritužbu Jasmina Duvnjaka, nekadašnjeg delegata u Domu naroda PFBiH, na odluku postupajućeg tužitelja da ne pokrene istragu po njegovoj prijavi protiv Milorada Dodika.

Nakon što je Dodik, na sastanku predstavnika stranaka koalicije u Konjicu u junu 2023. godine opsovao genocid, Duvnjak je podnio prijavu zbog govora mržnje i negiranja genocida, ali tužitelji su zaključili da u spornom događaju nema krivičnog djela.

Obrazloženje tužitelja

Podsjetimo, radi se o sastanku koji je umalo prerastao u fizički obračun, nakon što se Dodikovom primitivizmu jedini suprotstavio ministar odbrane BiH Zukan Helez. Kemal Ademović napustio je sastanak, a ostali predstavnici Trojke ostali su u sali.

Zanimljivo je da je predsjednik NiP-a, Elmedin Konaković, koji ovih dana naknadno demonstrira patriotizam, kasnije objašnjavao da je, nakon neoprostivih Dodikovih uvreda desetak dana uoči godišnjice genocida, “progutao knedlu”.

Glavni tužitelj u obrazloženju podsjeća da je sastanku u Konjicu prisustvovalo 20-ak pozvanih predstavnika stranaka, te da je provjerama navoda krivične prijave utvrđeno da je Dodik psovkama prekinuo izlaganje Ademovića, ostali sudionici su burno reagirali, ali se na kraju situacija smirila, pa su učesnici, bez Dodika, otišli i na ručak.