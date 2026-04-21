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Džindić: U Zenici se ne brane samo radna mjesta, već i ekonomska stabilnost države

Bivši ministar energetike, rudarstva i industrije u Vladi FBiH, prokomentarisao je novonastalu situaciju u vezi sa stanjem u Novoj Željezari Zenica

Nermin Džindić. Screenshot

A. O.

21.4.2026

Bivši ministar energetike, rudarstva i industrije u Vladi FBiH Nermin Džindić, prokomentarisao je novonastalu situaciju u vezi sa stanjem u Novoj Željezari Zenica.

- Situacija u Željezari Zenica zahtijeva hitan, ali racionalan pristup. Ključno je osigurati održiv model poslovanja, zaštititi radna mjesta, ali i izbjeći kratkoročna politička rješenja koja dugoročno prave veću štetu.

Trenutna dešavanja pokazuju koliko je naša industrija ranjiva bez jasne strategije. U Zenici se ne brane samo radna mjesta, već i ekonomska stabilnost države. Vrijeme je za ozbiljna, dugoročna rješenja – ne improvizacije - istakao je Džindić.

Podsjećamo, za sutra je planiran početak gašenja proizvodnje čelika u Novoj Željezari Zenica. 

# ZENICA
# NERMIN DŽINDIĆ
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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