Šuhret Fazlić se obrušio na Trojku: "Očekivao sam od Konakovića, Nikšića i Forte da nešto urade"

Šuhret Fazlić, čovjek koji je Bihać vodio kroz najteže dane migrantske krize i osnivač PoMAK-a, mogući je kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

U Danu uživo na N1 odgovorio je na optužbe iz "Trojke" kako je "zadužen za rasipanje glasova u Krajini", a također je i otkrio na koji način su on i PoMAK "izigrani" od NiP-a, SDP-a BiH i Naše stranke.

Prenosimo intervju sa N1:

Zašto ste se odlučili za kandidaturu? Imate li realno šanse protiv velikih centrala i kandidata koji su do sada poznati?

Zvanično nisam još. Još nisu raspisani izbori, još uvijek nisam kandidat. Još uvijek sam u fazi da razmišljam o tome, pričam o tome i koristim prilike kao što je ova da iznesem određene stavove. I stvari, kada govorimo u prvom licu množine, mislim na PoMAK prije svega, na ljude iz PoMAK-a.

Nekako ljudi iz POMAK-a su gotovo sigurni da ćete zaista biti kandidat za člana državnog predsjedništva?

Dobro, vidjet ćemo. Pa da vam kažem nešto, kako se moglo desiti da baš niko od rahmetli Irfana Ljubijankića nije došao na neku poziciju u ovoj našoj državi? Kako to da niko nije bio član Predsjedništva, kandidat za člana Predsjedništva? Kako to da smo dogurali samo do zamjenika ministra na državnom nivou i do ministara na federalnom nivou? To je ovako pitanje za ljude koji vode ove stranke koje su etablirane, koje su velike, koje su moćne, koje su i birokratizovane i koje dugo imaju i sredstva i dugo postoje. To je za njih pitanje, a za nas je to više trauma, rekao bih.

Imate li realno šanse?

Kakav je moj karakter, ja bih rekao ja ću pobijediti. Ljudi su generalno nezadovoljni uopšte sa stanjem u državi. Ljudi su nezadovoljni sa stanjem u politici. Ljudi su nezadovoljni sa političarima. Ljudi su nezadovoljni kad vide kako se stvari rješavaju u Bosni i Hercegovini. I svako ko bude progovorio iole drukčije i ko bude ponudio nešto iole drukčije - sigurno će imati šanse. Ne vjerujem da se mogu pobijediti ti koji iza sebe imaju i više novca i bolju organizaciju, ali da se može biti relevantan u toj utrci, sigurno mogu.

Jeste li razmišljali o programu koji ćete predstavljati?

Za nas je, za mene je broj 1 Krajina. Ja kad sam imao prvi nastup na televiziji, ja sam htio da kažem, da iznesem određene probleme i frustracije koje mi imamo dole u tom dijelu Bosne i Hercegovine, jer vi me sigurno ne biste ni pozvali u ovu emisiju da moje ime nije isplivalo kao neki mogući kandidat. I ja sad imam priliku da to što nama smeta, da to i kažem. I to je prvi razlog, dakle to je motiv. I to mi je nekakav program. A situacija je toliko kod nas, ne mogu reći loša, nego je toliko otvorena za neke nove ideje i nove stvari da neće biti teško da se uradi neki program koji je prihvatljiv za glasače.

Bili ste dio "Trojke" kroz NiP, a sada im izlazite na crtu kao mogući protivkandidat za Predsjedništvo BiH. Kritičari vaše kandidature mogu reći da ste zaduženi za rasipanje glasova u Krajini, kako to komentarišete?

Bili smo mi dio "Trojke", to je posebna priča i za mene lično i za PoMAK. Mi smo nakon ovih izbora, zadnjih 3-4 godine, ja se sjećam da sam u jednoj izjavi rekao da očekujem od Konakovića, Nikšića i Forte - koje znam već dugo - da očekujem da nešto urade novo, da nešto urade hrabrije, da nije političar samo onaj koji gleda hoće li dobiti glasove sad, da nije političar samo onaj koji priča ono što ljudi tog momenta žele da čuju. Dakle, političar mora da bude državnik, da povuče neke hrabre poteze, i ja sam bio siguran da će to "Trojka" uraditi. Nažalost, vrlo brzo smo se razočarali u to, i vrlo brzo smo se razočarali i u odnos koji su oni imali prema PoMAK-u.