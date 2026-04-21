Doktori medicine i stomatologije u ovom dijelu BiH idu u štrajk

Na sjednici Skupštine Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona, održanoj večeras u Vitezu, donesena je odluka o stupanju u štrajk.

Podsjećamo, Upravni odbor ovog sindikata odbio je prihvatiti prijedlog Vlade Srednjobosanskog kantona o povećanju plaća za deset posto, koji bi se odnosio samo na specijaliste i to od 1. januara ove godine, piše Federalna.ba.

Predstavnici Sindikata tvrde da su izigrani, jer im je tokom pregovora obećano da će povećanjem osnovne plaće biti obuhvaćeni svi doktori medicine i stomatologije, njih oko 400 u ovom kantonu.

Nakon odluke slijedi zakonom propisan postupak mirenja, a ukoliko ne dođe do dogovora, štrajk je izvjestan.

„Odluka je donesena – doktori medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona stupaju u štrajk. Sutra ćemo podnijeti zahtjev za mirenje. Postoji zakonski rok od tri dana, nakon čega idemo u štrajk ukoliko se ne uspijemo dogovoriti“, kazala je dr. Antonijela Križanac, predsjednica Sindikata doktora medicine i stomatologije SBK-a.