U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Hoće li Energoinvest spasiti Željezaru

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Hoće li Energoinvest spasiti Željezaru.

Čitajte o situaciji u Varešu. Teški metali u krvi mještana. Cijeli grad je otrovan, djeca trebala biti testirana prije dva mjeseca.

BiH izgubila milijardu maraka evropske pomoći.

Amer Bekan, direktor firme koja nosi projekt govorio je za "Dnevni avaz": Južnu interkonekciju gradit će više od 5.000 radnika.

Dermatologinja Tamara Jovović Sadiković govorila je za "Dnevni avaz": Nepravilna upotreba kortikosteroida može dovesti do razvoja sindroma odvikavanja.

Još jedan zahtjev za puštanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na slobodu. Gdje je bila humanost kad je Srebreničane slao u smrt?!

U rubrici "Crna hronika" čitajte o Darku Elezu. Nakon 15 godina izašao je na slobodu.

Na stranama "Sporta" čitajte razgovor sa Josipom Bilinovcem, iskusnim košarkašem Širokog Brijega.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.