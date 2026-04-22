Ruskim dobrovoljcima zabranjen ulazak u BiH: U Višegradu obilježen njihov dan

U Višegradu je jučer obilježen "Dan ruskih dobrovoljaca", bez prisustva samih dobrovoljaca,a okupljenima je saopćeno da ruskim državljanima koji su se borili u redovima Vojske Republike Srpske nije bio dozvoljen ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Predsjednik Srpsko-ruske zajednice "Zavet" Savo Cvjetinović tokom jučerašnjeg obraćanja istakao je da su umjesto dobrovoljaca događaju, koji je okupio oko 100 ljudi, prisustvovali samo članovi njihovih porodica, prenosi Detektor.

- Donesena je odluka, negdje u BiH, da se ruskim dobrovoljcima ne dozvoli ulazak u BiH, i zbog toga ih danas ovdje nema. Došli su članovi njihovih porodica. Ova odluka pokazuje odnos druge strane, muslimanske i hrvatske, prema nama - rekao je Cvjetinović, ne nudeći konkretne detalje o zabrani.

Državne vlasti i institucije BiH o ovim navodima još uvijek se nisu javno očitovale.

Obilježavanju u Višegradu, koje su pratili i pripadnici EUFOR-a, prisustvovali su i predstavnici lokalnih i entitetskih vlasti, ali i učenici višegradske srednje škole.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Radan Ostojić iskoristio je priliku da poveže historijska dešavanja sa aktuelnim političkim temama, pozdravivši kćerke Aleksandra Kravčenka, dobrovoljca koji nije prisustvovao ceremoniji.

- Pomoć Srbima došla je jedino od braće Rusa. Ruska Federacija daje ogroman doprinos da se u međunarodnim organizacijama kroz razne rezolucije srpski narod ne okarakteriše kao genocidan - poručio je Ostojić.

Savo Cvjetinović je dodao da je odnos Rusije i Srba "na genetskom nivou", te je ruski utjecaj u regiji branio nazvavši pritisak Zapada brutalnim. Poručio je da se Srbi moraju vratiti "pravom putu", koji je definisao kao "sveto trojstvo" – Srbija, Republika Srpska i Rusija.

Sličnu retoriku imao je i predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije RS-a Milovan Gagić, koji je istakao da Rusiju i Srbe spaja posebna veza.

- Moramo braniti sva načela koja Zapad pokušava da naruši. Da branimo krst i da branimo opstanak svijeta kakav treba biti. Dat će Bog da Rusija, koja je sad u snazi, bude jača iz dana u dan - kazao je Gagić.

Prisutnima se obratio i načelnik Općine Višegrad Mladen Đurević, istakavši da su ruski dobrovoljci u RS došli u "teškim vremenima" i platili visoku cijenu.

Prema podacima iznesenim na jučerašnjem skupu, pretpostavlja se da se u redovima Vojske RS-a borilo oko 700 Rusa, većinom na višegradskom i sarajevskom ratištu. Poginulo ih je 37, od čega sedam kod Višegrada.

Detektor podsjeća da Tužilaštvo BiH istražuje ovo okupljanje od 2022. godine, nakon prijave Udruženja "Žena – žrtva rata". Istraga obuhvata i činjenicu da se na ovom događaju redovno odaje počast dobrovoljcima koji trenutno ratuju na strani Rusije u invaziji na Ukrajinu, što je po zakonima BiH strogo zabranjeno. Do sada nisu saopšteni zvanični rezultati ove istrage.

Ranije istraživanje Detektora otkrilo je i to da višegradskom skupu godinama prisustvuju bivši ruski dobrovoljci koji danas imaju važne uloge u udruženjima proruskih boraca u Ukrajini, te da u Višegradu otvoreno promovišu odlazak na strano ratište, uprkos zakonskim zabranama o podsticanju pridruživanja stranim vojnim formacijama.