Rasim i Asmir Muminović zaspali u svojoj kući kada je izbio požar: U spas im pritekle komšije

Rasim Muminović jedan je od prvih povratnika u Luku, najudaljeniju Mjesnu zajednicu opštine Srebrenica. Živi u selu Krušev Do, nije zaposlen kao ni niko drugi od povratnika u ovoj planinskoj MZ na obroncima Sušice u kanjonu rijeke Drine i živi radeći u povremeno na sječi šume. On i njegov brat Asmir spavali su sinoć dubokim snom kada je u njihovoj kući, kasno u noć, izbio požar od odžaka kako su danas na uviđaju kazali stručnjaci.

U Krušev Dolu zimuje svega nekoliko porodica, uglavnom starijih i požar je primijetio Hamo Zulanović čak iz susjednog sela Luka, osam kilometara od Krušev Dola, koji je slučajno izašao iz kuće. Telefonom je alarmirao komšije u Krušev Dolu te su Zajim Omerović i Zahid Habibović stigli do kuće u plamenu i razbivši prozor izvukli Rasima i njegovog brata Asmira koji je bio u besvjesnom stanju.

- Nakon što sam alarmirao komšije u Krušev Dolu, Zajim (Omerović) me je nazvao i rekao da idem gore i da zovem policiju i bolnicu, jer on ne može da govori. Stigao sam tamo za nekoliko minuta, usput nazvao komandira policije, rekao mu o čemu se radi i da obavijesti vatrogasce. Kad sam stigao do zapaljene kuće Zajim, Zahid i još jedan komšija su već iznijeli Asmira kroz razbijeni prozor, ali on je bio bez svijesti. Dugo sam mu davao vještačko disanje i reanimirao ga kako sam to nekad učio i na kraju sam uspio da ga povratim, prodisao je. Nije srećom imao opekotina i drugih povreda, dok je njegov brat Rasim imao opekotine po rukama nogama i licu. Zajimovim kombijem smo krenuli ka Srebrenici - ispričao je za N1 Zulanović.

Luka i Krušev Do su od Srebrenice udaljeni 50 kilometara lošim šumskim makadamom i na pola puta su susreli policiju i vatrogasce koji su išli ka selu. Povrijeđeni Rasim nije želio ići doktoru, dok je drugi brat nakon pregleda u Domu zdravlja Srebrenica odbio da ide dalje na hospitalizaciju u bolnicu Zvornik.

Kuća Muminovića je u potpunosti izgorjela, a policija i istražni organi vršili su uviđaj i prema nezvaničnim informacijama, uzrok požara je odžak koji se zapalio.

Na licu mjesta bili su Almir Dudić, predsjednik SO Srebrenica i Hamdija Fejzić, zamjenik opštinskog načelnika, ali nisu dali izjave.

Hamo Zulanović, koji je ranije bio i predsjednik ove Mjesne zajednice kazao je: "Ma obećali su kao što političari uvijek obećaju „biće nešto“, a hoće li biti kakve pomoći za krov nad glavom Raletu vidjet ćemo."

Po braću Rasima i Asmira u toku dana je došao njihov treći brat i sestra iz Sarajeva i oni su ih odveli kod sebe na oporavak.