Nova Željezara Zenica: Jutros zaustavljena Aglomeracija, u toku dana će stati i Visoka peć

Obustavom rada pogona Aglomeracije, koja je jutros stala s radom u sedam sati, počeo je proces prestanka integralne proizvodnje u kompaniji Nova Željezara Zenica - potvrdila je Feni portparol NŽZ-a Alena Kahrimanović.

- U toku dana, odnosno večeras, bit će ugašena i Visoka peć - navela je Kahrimanović.

Sutra bi s radom trebao prestati i pogon Čeličane.

Menadžment kompanije, zbog neusvajanja Odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, konstatirao je kako je u takvim uslovima nemoguće održati rentabilnom proizvodnju.