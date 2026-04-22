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OBUSTAVA RADA

Nova Željezara Zenica: Jutros zaustavljena Aglomeracija, u toku dana će stati i Visoka peć

Sutra bi s radom trebao prestati i pogon Čeličane

Nova Željezara Zenica. E. Trako

Dž. R.

22.4.2026

Obustavom rada pogona Aglomeracije, koja je jutros stala s radom u sedam sati, počeo je proces prestanka integralne proizvodnje u kompaniji Nova Željezara Zenica - potvrdila je Feni portparol NŽZ-a Alena Kahrimanović.

- U toku dana, odnosno večeras, bit će ugašena i Visoka peć - navela je Kahrimanović.

Sutra bi s radom trebao prestati i pogon Čeličane.

Menadžment kompanije, zbog neusvajanja Odluke o zaštiti domaće proizvodnje čelika na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, konstatirao je kako je u takvim uslovima nemoguće održati rentabilnom proizvodnju.

Vlada Federacije BiH jučer je iznijela svoj plan mogućeg rješenja trenutne krize u jedinom bh. proizvođaču čelika, a kao nosioca tog procesa odredila je kompaniju Energoinvest. Za danas je zakazana nova pres-konferencija čelnika Nove Željezare Zenica, na kojoj će biti iznesen stav kompanije.

Sindikat metalaca FBiH, koji je jučer zasjedao u Sarajevu, donio je odluku o organizaciji protesta za 30. april. Radnici će tog dana protestirati ispred zgrade Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH te Udruženja poslodavaca FBiH.

# OBUSTAVA
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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