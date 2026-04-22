Bakir Krajinović za "Avaz": Sunčani dani pred nama, toplo u cijeloj zemlji

Do utorka nas očekuje stabilniji period, više sunca i konstantan porast temperatura zraka.

Kako navodi meteorolog Bakir Krajinović za "Avaz", do iduće sedmice ćemo uživati u proljetnom vremenu.

- Ono na što treba obratiti pažnju su temperature zraka tokom sutrašnjeg dana (četvrtak), tačnije u jutarnjim satima jer se mogu spustiti i stepn-dva ispod nule, tako da će biti dosta hladno. Kiša posustaje širom Bosne i Hercegovine od četvrtka poslijepodne. Stabilnije, ljepše vrijeme i konstantan porast temperatura zraka koje bi za dane vikenda ponovno mogle biti iznad 20 stepeni celzijusa - kazao je Krajinović.

Ono što treba naglasiti jeste da će toplo i lijepo vrijeme biti u cijeloj zemlji, a ne samo u južnim krajevima.

Dugoročnu prognozu i ono što nas očekuje za praznike iduće sedmice još uvijek nije moguće iznijeti jer modeli u ovom periodu godine nisu pouzdani kao ljeti i zimi.