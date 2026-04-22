Na zahtjev SNSD-a povučena dva zakona s kojim bi se spriječilo stavljanje BiH na sivu listu MONEYVAL-a

Nakon što je SNSD zaprijetio blokiranjem usvajanje izmjena Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, oni su povučeni sa današnje sjednice Vijeća ministara BiH.

Ova dva zakona su važna kako bi se spriječilo stavljanje BiH na sivu listu MONEYVAL-a.

Košarac i Amidžić su su pravdali na način da Vlada RS nije dala mišljenje o ovim zakonima.

Nakon što su zakoni povučeni, usvojen je dnevni red današnje sjednice.

Podsjećamo, stavljanje BiH na ovu listu bi značilo otežane transakcije koje bi bile pod većom prismotrom međunarodnih organizacija, kao i veće kamate za posuđivanje novca i manja ulaganja.