Slaven Raguž za "Avaz" o izborima za Predsjedništvo BiH: U narednih 10-ak dana ime kandidata opozicije

Stranke HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS odlučile su da ponude zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, a još nije poznato ko će to biti.

Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž kazao je za „Dnevni avaz“ da će odluku o kandidatu donijeti u narednih 10-ak dana.

Nova paradigma

Postojale su i određene sugestije da stranke s hrvatskim predznakom stanu iza jednog kandidata, no od toga neće biti ništa.

- Kada je dolazio gospodin Plenković u Mostar, bio je to vrlo korektan sastanak s njim. Bilo je to ispipavanje terena postoji li mogućnost podrške HDZ-ovoj kandidatkinji, jasno je dato do znanja da ne postoji i da mi idemo dalje – rekao je Raguž.

Kazao je da nije osjetio da je pod pritiskom, možda zato što znaju da njega ne mogu pritiskati, ali da ne zna kakva je situacija s drugim kolegama koji su dio ove grupe.

- Činjenica je da nikada nisu bile bolje okolnosti što se tiče izbora za člana Predsjedništva BiH, da je to zbog lošeg kandidiranja DF-ovog kandidata, koji se kandidirao za hrvatskog člana Predsjedništva, a traži glasove među Bošnjacima. Tako da su povoljne okolnosti da se izabere legitimni predstavnik hrvatskog naroda – kazao je Raguž za „Avaz“.

Dodao je da je potreban kandidat koji okrupnjuje, koji će motivirati 50 posto ljudi koji ne izlaze na izbore.

- Kandidatkinja koju je HDZ predložio to nije, ona je stranački kandidat, a mi želimo naći osobu koja će povezati sve, koji će personificirati hrvatsku politiku u BiH, ponuditi novu političku paradigmu koja nas udaljava od ustaljenih koruptivno-klijentelističkih i nepotističkih modela i biti nešto novo – istakao je Raguž.

Politički sadržaj

Naglasio je da oni rade na programu, što se često stavlja u drugi plan zbog kandidata.

- Svi pričaju o kandidatima, a niko ne govori da ćemo završiti na sivoj listi Moneyvala, da imamo katastrofalne ekonomske posljedice rada Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH, niko ne govori ništa o Donjoj Jablanici. Mi se bavimo političkim sadržajem, a segment nivoa Predsjedništva BiH smo ostavili za kraj – naglasio je Raguž.

Zajednički nastup

Na pitanje da li možemo očekivati zajedničke nastupe Petorke i za neke druge nivoe vlasti u pojedinim izbornim jedinicama, kao što je Zeničko-dobojski kanton, odgovorio je potvrdno.

- To ovisi o matematici i kantonalnim organizacijama, vrlo vjerovatno hoćemo. Svaka stranka koja ima organizacije u tim izbornim jedinicima mora poštivati volju članstva tu i naći neki zajednički imenitelj. Naravno, gdje su Hrvati u manjini, mora se naći neki zajednički jezik s ciljem kvalitetnijeg rezultata na izborima – poručio je Raguž.