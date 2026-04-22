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INTERVJU

Amer Bekan, direktor firme koja nosi projekt: Južnu interkonekciju gradit će više od 5.000 radnika

Gas je most za prelazak od uglja ka čistijoj industriji BiH, kaže direktor sarajevskog ogranka AAFS-a

Amer Bekan, predstavnik američkih investitora u BiH. Ustupljena fotografija

Piše: Ermin Zatega

22.4.2026

U javnosti se u posljednje vrijeme pojavljuju neosnovane kritike i netačne informacije, zbog nerazumijevanja kompleksnosti projekta Južna interkonekcija, navodi u intervjuu za „Dnevni avaz“ Amer Bekan, direktor sarajevskog ogranka američkog investitora AAFS-a. Gasovod je razvojna infrastruktura, koja donosi ekonomsku korist i energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini. Ovo je najveći energetski infrastrukturni projekt u historiji BiH, koji ne uzima resurse već stvara ekonomsku, infrastrukturnu i energetsku vrijednost za BiH, ističe on.

Najveći projekt

Planirana je izgradnja više od 200 kilometara magistralnog gasovoda, čiji kapacitet će moći zadovoljiti rast industrije i potražnje za energijom, navodi Bekan. Studije pokazuju da će gasovod, elektrane i prateću infrastrukturu graditi više od 5.000 radnika. Investitor ulaže vlastita sredstva u izgradnju gasovoda, ali će nakon koncesionog perioda od 30 godina taj gasovod ostati državi, kaže on.

Osnovna vrijednost projekta je u smanjenju zavisnosti BiH od jednog pravca snabdijevanja, što snižava cijenu i povećava sigurnost isporuke gasa. Cilj nije da gas bude najjeftiniji, već je cilj da bude stabilniji, dugoročno konkurentniji i dostupniji industriji i građanima, navodi Bekan. Gasifikacijom će općine i gradovi moći razviti sisteme daljinskog grijanja s nižim emisijama, stabilan i dugoročan izvor energije za privredu, a lokalne zajednice će postati atraktivnije za investitore. Stabilan dotok energije je preduslov za dolazak investitora i rast industrije.

Zato projekt otvara prostor za nove proizvodne pogone i širenje postojećih industrijskih zona. Time će rasti i obim nabavke gasa, što će omogućiti povoljnije dugoročne ugovore, količinske popuste, veću konkurenciju među dobavljačima, a time i bolju krajnju cijenu.

Početak diverzifikacije izvora i gasifikacije cijele BiH. Ustupljena fotografija

Interes investitora

Povrat ulaganja u gasovod investitor očekuje od naplate transportnih tarifa, dugoročnih ugovora s industrijom i energetskim sektorom, razvoju novih potrošačkih kapaciteta i gasnih elektrana. Konkurentnost energenta na domaćem tržištu investitor planira kroz stabilniju cijenu, zahvaljujući većim količinama, visokoj efikasnosti proizvodnje električne energije, integraciji s industrijom i sistemima daljinskog grijanja.

S druge strane, na evropskom tržištu gasne elektrane imaju ulogu pouzdanog i fleksibilnog kapaciteta za proizvodnju električne energije i balansiranje mreže kada su uslovi nepovoljni za solare, vjetro i hidroelektrane, a ne nužno najjeftinijeg baznog izvora energije, objašnjava Bekan.

Moderne gasne elektrane su mnogo efikasnije od onih na ugalj, a gas je značajno čistiji i fleksibilniji energent od uglja, sa znatno nižim emisijama ugljendioksida, navodi Bekan. Gas je berzanska roba, čija cijena zavisi od globalnih tržišnih kretanja i geopolitičkih faktora.

U kontekstu evropskog poreza na emisije karbona (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) gas je tranziciono rješenje koje omogućava smanjenje emisija i očuvanje konkurentnosti industrije. On omogućava postepeno smanjenje upotrebe uglja, a time i emisija ugljendioksida. Gasovod će moći transportovati i hidrogen u budućnosti i druge dekarbonizovane gasove.

Kapacitet novog gasovoda

Kapacitet novog gasovoda je višestruko veći od potreba BiH, koja godišnje troši približno 225 miliona metara kubnih. To omogućava razvoj domaće privrede, ali i potencijalni tranzit gasa prema potrošačima izvan BiH. Gas je prelazna faza ka dekarbonizaciji.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# AMER BEKAN
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