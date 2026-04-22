Amer Bekan, direktor firme koja nosi projekt: Južnu interkonekciju gradit će više od 5.000 radnika

U javnosti se u posljednje vrijeme pojavljuju neosnovane kritike i netačne informacije, zbog nerazumijevanja kompleksnosti projekta Južna interkonekcija, navodi u intervjuu za „Dnevni avaz“ Amer Bekan, direktor sarajevskog ogranka američkog investitora AAFS-a. Gasovod je razvojna infrastruktura, koja donosi ekonomsku korist i energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini. Ovo je najveći energetski infrastrukturni projekt u historiji BiH, koji ne uzima resurse već stvara ekonomsku, infrastrukturnu i energetsku vrijednost za BiH, ističe on.

Najveći projekt

Planirana je izgradnja više od 200 kilometara magistralnog gasovoda, čiji kapacitet će moći zadovoljiti rast industrije i potražnje za energijom, navodi Bekan. Studije pokazuju da će gasovod, elektrane i prateću infrastrukturu graditi više od 5.000 radnika. Investitor ulaže vlastita sredstva u izgradnju gasovoda, ali će nakon koncesionog perioda od 30 godina taj gasovod ostati državi, kaže on.

Osnovna vrijednost projekta je u smanjenju zavisnosti BiH od jednog pravca snabdijevanja, što snižava cijenu i povećava sigurnost isporuke gasa. Cilj nije da gas bude najjeftiniji, već je cilj da bude stabilniji, dugoročno konkurentniji i dostupniji industriji i građanima, navodi Bekan. Gasifikacijom će općine i gradovi moći razviti sisteme daljinskog grijanja s nižim emisijama, stabilan i dugoročan izvor energije za privredu, a lokalne zajednice će postati atraktivnije za investitore. Stabilan dotok energije je preduslov za dolazak investitora i rast industrije.

Zato projekt otvara prostor za nove proizvodne pogone i širenje postojećih industrijskih zona. Time će rasti i obim nabavke gasa, što će omogućiti povoljnije dugoročne ugovore, količinske popuste, veću konkurenciju među dobavljačima, a time i bolju krajnju cijenu.