SDA kritikuje Trojku: Sve se svelo na postavljanje zastavica, dok zbog vaše neodgovornosti gubimo 374 miliona eura!

Iz ove stranke ističu da su mjesecima vođene propagandne predstave s ciljem obmanjivanja građana i institucija EU.

Stranka demokratske akcije (SDA) oglasila se saopštenjem u kojem navodi da su jasna upozorenja iz Evropske unije o riziku gubitka 373,9 miliona eura iz Plana rasta još jedna potvrda neodgovornosti aktuelne vlasti.

Propali rokovi i neizvršene obaveze'

Iz SDA podsjećaju da je Program reformi predat krajem septembra prošle godine, ali da vlast, uprkos preuzetim obavezama, nije izvršila gotovo ništa od dogovorenog. Kako rokovi ističu, Bosna i Hercegovina ostaje bez ogromnog novca koji je bio namijenjen za razvoj, modernizaciju, digitalizaciju i jačanje institucija.

„Lijepa priča o evropskom putu Bosne i Hercegovine svela se na postavljanje zastavica EU po Sarajevu, prazne fraze, fotografisanje i samopromociju“, navodi se u saopštenju.

'Fingirane svađe i preusmjeravanje novca'

U saopštenju se dalje navodi da su sukobi unutar vladajuće koalicije (Trojka-SNSD-HDZ) fingirani i da služe isključivo za predizborno pozicioniranje. SDA upozorava da cijenu takvog ponašanja plaćaju svi građani Bosne i Hercegovine.

Šteta se, prema njihovim riječima, više ne mjeri samo krizama i slabljenjem ekonomije, već i konkretnom podrškom EU koja će sada biti preusmjerena prema drugim državama čije se vlasti ponašaju odgovorno prema preuzetim obavezama.