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ZENICA

Direktor Nove željezare: Niko iz Vlade FBiH nas nije zvao na sastanak niti nas informisao o bilo kakvim planovima

Svi ste svjedoci naših apela i transparentnosti prema Vladi FBiH i Vijeću ministara, dodao je

Ahmed Hamzić. Avaz

Dž. R.

22.4.2026

Ahmed Hamzić, direktor Nove željezare Zenice, kazao je da nisu dobili nikakav poziv iz Vlade FBiH na sastanak niti su informisani o najavama da konsolidaciju ovog preduzeća preuzme Energoinvest.

- Mislim da bi na to pitanje adekvatno bilo da odgovori neko s druge strane. Svi ste svjedoci naših apela i transparentnosti prema Vladi FBiH i Vijeću ministara. Nas niko nije upoznao niti nas je kontaktirao jučer, što se tiče nekih sastanaka, kako jučer tako i danas - rekao je on.

Podsjećamo, u Vladi FBiH je jučer održan sastanak pa je saopćeno da je uprava Energoinvesta dobila saglasnost Nadzornog odbora za pokretanje procesa strateškog partnerstva i otpočinjanje razgovora sa vlasnicima Nove Željezare Zenica, uz podršku Vlade Federacije BiH za eventualno preuzimanje, pod jasno definisanim i odgovornim uslovima.

- Vlada Federacije BiH očekuje od vlasnika konstruktivan pristup i spremnost da otvore prostor za razgovore sa partnerima koji raspolažu potrebnim znanjem, interesom i kapitalom, te imaju ozbiljnu namjeru da kompaniju stabilizuju i vrate na održiv razvojni put - naveli su u jučerašnjem saopćenju.

Hamzić je objasnio da je u ovoj kompaniji predstečajni postupak i da predstečajni upravnik donosi odluke sa upravom. Ponovio je da imaju problem nekonkurentnosti na tržištu.

- Mi ne možemo da prodamo ono što možemo da proizvedemo ovdje - objasnio je on za N1.

Dodao je da će radnici biti prioritet u rješavanju da ne bi završili na ulici.

# ENERGOINVEST
# VLADA FBIH
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# AHMED HAMZIĆ
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