Direktor Nove željezare: Niko iz Vlade FBiH nas nije zvao na sastanak niti nas informisao o bilo kakvim planovima

Ahmed Hamzić, direktor Nove željezare Zenice, kazao je da nisu dobili nikakav poziv iz Vlade FBiH na sastanak niti su informisani o najavama da konsolidaciju ovog preduzeća preuzme Energoinvest.

- Mislim da bi na to pitanje adekvatno bilo da odgovori neko s druge strane. Svi ste svjedoci naših apela i transparentnosti prema Vladi FBiH i Vijeću ministara. Nas niko nije upoznao niti nas je kontaktirao jučer, što se tiče nekih sastanaka, kako jučer tako i danas - rekao je on.

Podsjećamo, u Vladi FBiH je jučer održan sastanak pa je saopćeno da je uprava Energoinvesta dobila saglasnost Nadzornog odbora za pokretanje procesa strateškog partnerstva i otpočinjanje razgovora sa vlasnicima Nove Željezare Zenica, uz podršku Vlade Federacije BiH za eventualno preuzimanje, pod jasno definisanim i odgovornim uslovima.

- Vlada Federacije BiH očekuje od vlasnika konstruktivan pristup i spremnost da otvore prostor za razgovore sa partnerima koji raspolažu potrebnim znanjem, interesom i kapitalom, te imaju ozbiljnu namjeru da kompaniju stabilizuju i vrate na održiv razvojni put - naveli su u jučerašnjem saopćenju.

Hamzić je objasnio da je u ovoj kompaniji predstečajni postupak i da predstečajni upravnik donosi odluke sa upravom. Ponovio je da imaju problem nekonkurentnosti na tržištu.

- Mi ne možemo da prodamo ono što možemo da proizvedemo ovdje - objasnio je on za N1.

Dodao je da će radnici biti prioritet u rješavanju da ne bi završili na ulici.