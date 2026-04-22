Još jedan zahtjev za puštanje Mladića na slobodu: Gdje je bila humanost kad je Srebreničane slao u smrt

Pozivanje na humanost i naricanje zbog zdravstvenog stanja monstruma, koji je u Srebrenici slavodobitno pozirao pred kamerama dok je hiljade srebreničkih mladića slao u smrt, porodice žrtava smatraju drskošću, ali i sramotom za Srbiju, njene vlasti i srpski narod.

Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove upućen je novi zahtjev za puštanje na slobodu bivšeg komandanta VRS, ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu kaznu zatvora. Oslobađanje je traženo zbog humanitarnih razloga i teškog zdravstvenog stanja u kojem se Mladić nalazi. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić posjetio je Mladića u zatvoru, nakon čega je izjavio da je on slabo komunikativan i da je na sastanak s njim dovezen, ne u invalidskim kolicima, već u krevetu iz zatvorske bolnice.

Potpredsjednica Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“, Kada Hotić, Srebreničanka kojoj su u genocidu ubijeni sin, muž, braća i 56 članova uže i šire familije do danas je pronašla i ukopala samo par kostiju svoga sina.

- Mladić je osuđen na doživotnu kaznu. Nije mu se reklo, kad se razboli da će biti pušten, već doživotno. Neka umre tu, ako mu je vrijeme. Neka živi sto godina, šta me je briga, ali mu je tu mjesto. Začuđujuće da se Srbija, nakon ovolikih godina, nije odrekla zločinaca, što ga narod iz kog je potekao još podržava. Još nisu ozdravili, još nisu svjesni svojih zločina, pa da se makar postide. Gdje je moj sin, još mu ni sve kosti nisam našla, gdje su oni koji se još nisu ni pronašli, a on je naredio da odu u smrt?! I gdje bi on sad?! Dobio je kaznu, ako nema smrtne ima doživotna, pa nek odživi svoj život kakav je zaslužio. Opet će biti pod nadzorom ljekara, a mog Samira nema nigdje – kaže Hotić.

Istina i pravda

O humanitarnim razlozima Mladić nije razmišljao u vrijeme počinjenja genocida u Srebrenici, teroriziriranja civila tokom opsade Sarajeva, etničkog čišćenja bh. gradova i zarobljavanja pripadnika snaga UN-a, za što je i osuđen, navodi predsjednik Saveza logoraša BiH, Seid Omerović. Istina i pravda na ovom svijetu moraju ličiti na nešto, naglašava.