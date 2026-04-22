Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DETALJ S ROČIŠTA

Sutkinja ponudila Faći da ga prebace u Zenicu, on poručio: Najbolje da me pošaljete kod Raminog sina, neka mene u Orašju

Sutkinja je kazala da se to moglo i ranije uraditi, da je samo bio potreban dopis

Amir Pašić Faćo. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

22.4.2026

Na kraju današnjeg ročišta optuženom Amiru Pašiću Faći sutkinja Đenana Jovanović ga je pitala, s obzirom da se žalio na bolove u leđima, da li želi da se prebaci u neki drugi KPZ, kako bi bio bliže Sarajevu. 

Ona mu je kao opcije ponudila opcije KPZ Igman ili KPZ Zenica.

- Ma ja, sad na kraju suđenja mi to nudite - odgovorio je ironično Faćo.

Na to je sutkinja kazala da nije bio problem ni ranije, da su samo trebali uputiti dopis.

Potom je Faćo u svom stilu prokomentarisao:

- Ma ja mislim da je najbolje da me pošaljete u Zenicu, kod Raminog sina, mislim da bi to bilo ono najbolje. Neka mene u Orašju.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.