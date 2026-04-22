Sutkinja ponudila Faći da ga prebace u Zenicu, on poručio: Najbolje da me pošaljete kod Raminog sina, neka mene u Orašju

Na kraju današnjeg ročišta optuženom Amiru Pašiću Faći sutkinja Đenana Jovanović ga je pitala, s obzirom da se žalio na bolove u leđima, da li želi da se prebaci u neki drugi KPZ, kako bi bio bliže Sarajevu.
Ona mu je kao opcije ponudila opcije KPZ Igman ili KPZ Zenica.
- Ma ja, sad na kraju suđenja mi to nudite - odgovorio je ironično Faćo.
Na to je sutkinja kazala da nije bio problem ni ranije, da su samo trebali uputiti dopis.
Potom je Faćo u svom stilu prokomentarisao:
- Ma ja mislim da je najbolje da me pošaljete u Zenicu, kod Raminog sina, mislim da bi to bilo ono najbolje. Neka mene u Orašju.