Sutkinja ponudila Faći da ga prebace u Zenicu, on poručio: Najbolje da me pošaljete kod Raminog sina, neka mene u Orašju

Na kraju današnjeg ročišta optuženom Amiru Pašiću Faći sutkinja Đenana Jovanović ga je pitala, s obzirom da se žalio na bolove u leđima, da li želi da se prebaci u neki drugi KPZ, kako bi bio bliže Sarajevu.

Ona mu je kao opcije ponudila opcije KPZ Igman ili KPZ Zenica.