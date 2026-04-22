Uhapšen advokat u Doboju: Tražio 60.000 KM od klijenta za pogodnosti u predmetu

U okviru akcije "Šešir" uhapšen je advokat inicijala B. S. iz Prijedora, nakon što je od klijenta, kojeg je zastupao po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu osigurao određene pogodnosti u predmetu.

O ovoj akciji oglasila se Policijska uprava Doboj, iz koje su naveli da je operacija realizovana u saradnji s Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

Po naredbi Okružnog suda u Banja Luci u toku su pretresi na više lokacija na području Doboja i Teslića.

Iz policije su dodali da će osumnjičeni biti predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Prema saznanjima ATV-a, uhapšen je Boban Savić, koji je priveden nakon što je u označenim novčanicama preuzeo dio novca koji je prethodno tražio od klijenta.

Savić je porijeklom iz Teslića, a dugi niz godina radi kao advokat u Doboju.

Njegova porodica također se bavi advokaturom, dok je njegov brat Konstantin Savić poznat javnosti po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.