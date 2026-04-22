Snijeg napravio velike probleme na putu od Pala do Jahorine

Veće količine snijega pale su tokom protekle noći i današnjeg dana na nekoliko planina u Bosni i Hercegovini, a čini se da je najteža situacija zabilježena na Jahorini.
Kako se može vidjeti, ova planina potpuno je prekrivena snježnim pokrivačem, dok su posebno otežani uslovi na putu od Pala prema Jahorini.
Stranica "Policija zaustavlja - regija Istočno Sarajevo" objavila je fotografiju s dionice Pale – Jahorina na kojoj se vidi velika količina snijega na kolovozu, uz upozorenje vozačima da voze maksimalno oprezno.
Prizori koji danas stižu s Jahorine više podsjećaju na zimske mjesece poput decembra ili januara, nego na kraj aprila.