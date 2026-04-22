Radončić: U pitanju je veleizdaja, mogli su dati Radišiću 100 miliona KM i ponuditi Šolaku 750 miliona KM, a za Željezaru nisu dali 20 miliona KM

Povodom novonastale situacije i gašenja pogona Nove Željezare Zenica, portal „Avaza“ tražio je izjavu od Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a.

- Prava veleizdaja je krenula kada je Željezara, koja je vrijedila milijarde KM, prodata za jednu marku famoznom fondu iz Kuvajta. Naravno, taj je fond (KIA) kasnije preprodao Mittalu iz Indije, koji je izvukao stotine miliona KM, „iscijedio“ firmu i prodao kontroverznom biznismenu iz Foče Gordanu Pavloviću za samo 20 miliona KM. Jasno je da se ovim činom devastira teška industrija Federacije BiH i Bošnjaka u najizazovnijem sigurnosnom trenutku u svijetu. Nije jasno kako lopovska banda iz Trojke može pokloniti Dodikovom kumu Radišiću 100 miliona KM prelomnim glasom Elmedina Konakovića ili kako se može ponuditi kragujevačkom biznismenu Draganu Šolaku 750 miliona KM za mnogo manje vrijedan Telemach, čime se koruptivno ubija BH Telecom, a nije se moglo naći 20 miliona KM da Vlada FBiH otkupi Željezaru, praktično izvrši njeno „podržavljenje“ i preuzme njen spas na sebe – kaže Radončić.

Jasno je da su u pitanju talovi, jer zbog toga što su proizvodnja već uništene Koksare i proizvodnja Željezare punile vagone Željeznica FBiH sa 2.500 zaposlenih, sada biva ugrožena i ta državna kompanija, poručio je Radončić.

- Uništavanje Koksare, zeničke Željezare i Željeznica FBiH ne može biti slučajno i u pitanju je velika zavjera protiv Bošnjaka, a sve se izvodi u režiji korumpiranih dijelova Trojke – navodi predsjednik SBB-a.

On se pita „kako se može spašavati privatna kompanija“, čiji je vlasnik Gordan Pavlović, a da niti na jednom sastanku njega nema, kao ni njegovih političkih mentora iz reda Bošnjaka.

- Da je ovo normalna i odgovorna vlast već bi se održavale vanredne sjednice Parlamenta FBiH i Vlade FBiH, umjesto što se u Željezaru šalju neiskusni menadžeri za tešku industriju i nesposobni resorni ministar, pod čijim vodstvom je već devastirana i namjenska industrija FBiH – zaključio je predsjednik SBB-a.