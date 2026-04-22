Zbog pokretanja novih portala: "Avaz-roto press" raspisuje konkurs za glavne urednike, novinare i marketing menadžere

Avaz-roto press d.o.o., najjača medijska kompanija u Bosni i Hercegovini, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, za potrebe pokretanja novih digitalnih portala. Pozivamo ambiciozne i stručne osobe da nam se pridruže u izgradnji novog medijskog projekta.
GLAVNI UREDNIK — 2 izvršioca
Opis posla:
– Planiranje, organizacija i koordinacija ukupnog uredničkog procesa portala
– Kreiranje i implementacija uredničke politike i strategije sadržaja
– Rukovođenje novinarskim timom i mentorstvo mlađih kolega
– Osiguranje kvaliteta, objektivnosti i tačnosti objavljenih sadržaja
– Suradnja s menadžmentom kompanije na razvoju portala
Uvjeti:
- VSS, VŠS ili SSS novinarskog, humanističkog ili društvenog smjera
- Minimum 5 godina iskustva u medijima, od čega najmanje 2 na uredničkoj poziciji
- Aktivno poznavanje engleskog jezika (pisano i usmeno)
- Izražena sposobnost vođenja tima i donošenja odluka pod pritiskom
- Prodornost, dinamičnost i sposobnost rada u brzom medijskom okruženju
NOVINAR — 10 izvršilaca
Opis posla:
– Istraživanje, prikupljanje i obrada informacija za potrebe portala
– Pisanje vijesti, reportaža, intervjua i analitičkih tekstova
– Prisustvo na terenu i izvještavanje s press konferencija i javnih događaja
– Kreiranje multimedijskog sadržaja (tekst, foto, video)
– Poštivanje uredničkih standarda, rokova i etičkih normi novinarstva
Uvjeti:
- VSS, VŠS ili SSS – prednost novinarski, komunikološki ili humanistički smjer
- Poznavanje engleskog jezika
- Sposobnost brzog i preciznog pisanja prilagođenog digitalnim medijima
- Dinamičnost, ambicioznost i proaktivan pristup poslu
- Iskustvo u novinarstvu je prednost, ali nisu isključeni ni talentovani kandidati bez iskustva
MARKETING MENADŽER — 3 izvršioca
Opis posla:
– Kreiranje i provedba marketinških strategija za promociju portala
– Upravljanje digitalnim kanalima (društvene mreže, SEO, newsletter, oglašavanje)
– Praćenje trendova i analiza tržišta i konkurencije
– Suradnja s komercijalnim i uredničkim timom na kampanji oglašavanja
– Izrada i prezentacija izvještaja o rezultatima marketinških aktivnosti
Uvjeti:
✓ VSS, VŠS ili SSS – prednost ekonomski, marketinški ili komunikološki smjer
✓ Aktivno poznavanje engleskog jezika
✓ Poznavanje digitalnog marketinga i alata (Google Ads, Meta Ads, Analytics i sl.)
✓ Prodornost, kreativnost i sposobnost postizanja mjerljivih rezultata
✓ Dinamičnost i motiviranost za rad u brzorastuće medijskom okruženju
KAKO SE PRIJAVITI
Zainteresovani kandidati dužni su dostaviti:
– Kratku biografiju (CV) s fotografijom
– Motivacijsko pismo s naznakom pozicije za koju se prijavljuju
– Kopiju diplome ili svjedočanstva o završenom obrazovanju
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
Prijave slati isključivo elektronskim putem na adresu: [email protected]
U naslovu e-maila obavezno naznačiti naziv pozicije za koju se prijavljujete.
Rok za prijave: 15 dana od dana objave konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.