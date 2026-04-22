Zbog pokretanja novih portala: "Avaz-roto press" raspisuje konkurs za glavne urednike, novinare i marketing menadžere

Avaz-roto press d.o.o., najjača medijska kompanija u Bosni i Hercegovini, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, za potrebe pokretanja novih digitalnih portala. Pozivamo ambiciozne i stručne osobe da nam se pridruže u izgradnji novog medijskog projekta.

GLAVNI UREDNIK — 2 izvršioca

Opis posla:

– Planiranje, organizacija i koordinacija ukupnog uredničkog procesa portala

– Kreiranje i implementacija uredničke politike i strategije sadržaja

– Rukovođenje novinarskim timom i mentorstvo mlađih kolega

– Osiguranje kvaliteta, objektivnosti i tačnosti objavljenih sadržaja

– Suradnja s menadžmentom kompanije na razvoju portala

Uvjeti:

- VSS, VŠS ili SSS novinarskog, humanističkog ili društvenog smjera

- Minimum 5 godina iskustva u medijima, od čega najmanje 2 na uredničkoj poziciji

- Aktivno poznavanje engleskog jezika (pisano i usmeno)

- Izražena sposobnost vođenja tima i donošenja odluka pod pritiskom

- Prodornost, dinamičnost i sposobnost rada u brzom medijskom okruženju

NOVINAR — 10 izvršilaca

Opis posla:

– Istraživanje, prikupljanje i obrada informacija za potrebe portala

– Pisanje vijesti, reportaža, intervjua i analitičkih tekstova

– Prisustvo na terenu i izvještavanje s press konferencija i javnih događaja

– Kreiranje multimedijskog sadržaja (tekst, foto, video)

– Poštivanje uredničkih standarda, rokova i etičkih normi novinarstva

Uvjeti:

- VSS, VŠS ili SSS – prednost novinarski, komunikološki ili humanistički smjer

- Poznavanje engleskog jezika

- Sposobnost brzog i preciznog pisanja prilagođenog digitalnim medijima

- Dinamičnost, ambicioznost i proaktivan pristup poslu

- Iskustvo u novinarstvu je prednost, ali nisu isključeni ni talentovani kandidati bez iskustva

MARKETING MENADŽER — 3 izvršioca

Opis posla:

– Kreiranje i provedba marketinških strategija za promociju portala

– Upravljanje digitalnim kanalima (društvene mreže, SEO, newsletter, oglašavanje)

– Praćenje trendova i analiza tržišta i konkurencije

– Suradnja s komercijalnim i uredničkim timom na kampanji oglašavanja

– Izrada i prezentacija izvještaja o rezultatima marketinških aktivnosti

Uvjeti:

✓ VSS, VŠS ili SSS – prednost ekonomski, marketinški ili komunikološki smjer

✓ Aktivno poznavanje engleskog jezika

✓ Poznavanje digitalnog marketinga i alata (Google Ads, Meta Ads, Analytics i sl.)

✓ Prodornost, kreativnost i sposobnost postizanja mjerljivih rezultata

✓ Dinamičnost i motiviranost za rad u brzorastuće medijskom okruženju

KAKO SE PRIJAVITI

Zainteresovani kandidati dužni su dostaviti:

– Kratku biografiju (CV) s fotografijom

– Motivacijsko pismo s naznakom pozicije za koju se prijavljuju

– Kopiju diplome ili svjedočanstva o završenom obrazovanju

– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Prijave slati isključivo elektronskim putem na adresu: [email protected]

U naslovu e-maila obavezno naznačiti naziv pozicije za koju se prijavljujete.

Rok za prijave: 15 dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.