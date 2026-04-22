Kasumović: Mogao je Grad Zenica pozajmiti Vladi Federacije 20 miliona da kupi ArcelorMittal

Gradonačelnik Zenice i predsjednik BHI-KF Fuad Kasumović vidno je razočaran zbog devastiranja Nove Željezare Zenica, gdje je danas počelo gašenje proizvodnje čelika, što je uvod u gašenje kompanije.

On se kratko oglasio na društvenim mrežama i prokomentirao činjenicu da se za 20 miliona KM ova strateška kompanija prodala kontroverznom biznismenu iz Foče Gordanu Pavloviću, bliskom Miloradu Dodiku, koji je za nekoliko mjeseci doveo do gašenja.

Kasumović je mišljenja da je Vlada FBiH mogla kupiti ovu kompaniju od indijskih vlasnika.

- Mogao je Grad Zenica pozajmiti Vladi Federacije 20 miliona da kupi ArcelorMittal - kazao je Kasumović.