Predsjedništvo BiH dalo odobrenje za početak pregovora s Hrvatskom o Južnoj interkonekciji

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na večerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici usvojilo je prijedlog osnova za vođenje pregovora s Republikom Hrvatskom o međudržavnom sporazumu kojim bi bio pokrenut proces izgradnje plinovoda Južna interkonekcija.

Sljedeći korak podrazumijeva pregovore delegacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske o ovom sporazumu, nakon čega će se prijedlog dokumenta naći pred Vijećem ministara BiH i Vladom Hrvatske.

Ukoliko Vijeće ministara BiH usvoji prijedlog sporazuma, on će ponovo biti upućen Predsjedništvu BiH na ratifikaciju, a očekuje se da bi sporazum mogao biti potpisan do kraja mjeseca u Dubrovniku, na samitu Inicijative triju mora.

Nakon završetka kompletne procedure, međudržavni sporazum stupa na snagu, čime se otvara put za nastavak realizacije projekta izgradnje plinovoda.

Podsjetimo, ranije su institucije Federacije BiH usvojile novu verziju zakona kojom je omogućeno da projekat realizuje kompanija AAFS iz Sjedinjenih Američkih Država, uz koncesiju Vlade Federacije BiH.

Delegaciju sa vođenje pregovora s Republikom Hrvatskom činit će Staša Košarac (šef delegacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Elmedin Konaković (ministar vanjskih poslova BiH), Srđan Amidžić (ministar finansija BiH), Vedran Lakić (ministar energetike FBiH), Nasiha Pozder (ministrica okoliša i turizma FBiH), Toni Kraljević (ministar finansija FBiH) i Vedran Škobić (ministar pravde FBiH).

Riječ je o projektu koji predviđa trasu plinovoda Zagvozd – Posušje – Novi Travnik/Travnik, s odvojkom prema Mostaru, a čiji je cilj diversifikacija pravaca i izvora snabdijevanja prirodnim gasom, kao i jačanje energetske sigurnosti Federacije BiH.