"Avaz Twist Tower" u zelenoj boji povodom obilježavanja Dana planete Zemlje

Dan planete Zemlje obilježava se 22. aprila s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode, te poticanja ljudi na odgovorniji odnos prema okolišu i svim živim bićima.

Tim povodom, “Avaz Twist Tower”, najviši toranj na Balkanu, i ove godine se tradicionalno pridružuje obilježavanju, pa će večeras biti osvijetljen zelenom bojom.

Ovogodišnji moto obilježavanja glasi: “Obnova ekosistema kroz energetsku pravdu”.

Pokret obilježavanja Dana planete Zemlje nastao je 22. aprila 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon velikog izlijevanja nafte u Santa Barbari, čime su postavljeni temelji savremenog ekološkog pokreta. Njegov osnovni cilj bio je da ekološka pitanja postanu dio javnog diskursa i procesa donošenja odluka.

Na globalnom nivou, Dan planete Zemlje zvanično se obilježava od 1992. godine, nakon što je na konferenciji Ujedinjenih naroda usklađen program za promociju održivog razvoja.