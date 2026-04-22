Ruski dobrovoljac pokušao ući u BiH, vraćen sa granice zbog ugrožavanja bezbjednosti BiH

Aleksandar Kravčenko, ruski dobrovoljac koji se borio u redovima bivše Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je da je vraćen sa granice BiH te da zbog toga nije prisustvovao obilježavanju Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu u utorak.

Kravčenko je do sada bio jedan od glavnih gostiju u Višegradu gdje se svake godine, na Vojnom groblju iznad grada, obilježava vjerski obred i polaže cvijeće na spomenik poginulim ruskim dobrovoljcima VRS-a.

Ugrožava bezbjednost i javni red

Na pitanje zašto nije prisustvovao događaju, Kravčenko je kazao kako je dobio zabranu ulaska u Bosnu i Hercegovinu.

- Mene su vratili sa granice. Dobio sam zabranu ulaska po osnovu što ugrožavam bezbjednost i javni red u Bosni i Hercegovini. Ta odluka je bila donijeta još 10. maja prošle godine - rekao je bivši dobrovoljac VRS-a Detektoru preko društvene mreže VKontakte.

Prvu informaciju o zabrani ulaska u Bosnu i Hercegovinu ruskim dobrovoljcima pružio je predsjednik Srpsko-ruske zajednice "Zavet" Savo Cvjetinović u obraćanju tokom obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca u utorak u Višegradu.

- Donesena je odluka, negdje u Bosni i Hercegovini, da se ruskim dobrovoljcima ne dozvoli ulazak u BiH, i zbog toga ih danas ovdje nema. Došli su članovi njihovih porodica. Ova odluka pokazuje odnos druge strane, muslimanske i hrvatske, prema nama - rekao je Cvjetinović na događaju koji je okupio oko 100 ljudi, ne pružajući više detalja.

Bosna i Hercegovina ima historiju zabranjivanja ulaska u zemlju osobama za koje se tvrdi da predstavljaju sigurnosni rizik.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nije odgovorilo na upit Detektora o zabrani ulaska ruskim dobrovoljcima do objave ovog teksta.

Ranije zabrane ulaska u BiH

Milošu Koviću, profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je poznat po proruskim stavovima, ulaz u Bosnu i Hercegovinu zabranjen u martu 2022. godine. Goran Petronijević, član tima Odbrane Radovana Karadžića, tvrdio je da mu je u istom periodu ulaz u BiH zabranjen zbog prijetnje po sigurnost.

U istom periodu, ulazak u Bosnu i Hercegovinu bio je zabranjen Bratislavu Dikiću, bivšem komandantu elitne policijske jedinice Srbije – Žandarmerije.

Petronijeviću i Koviću ukinuta je zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu tokom perioda kada je na čelu Ministarstva sigurnosti bio Nenad Nešić koji je razriješen dužnosti u januaru 2025. godine.

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu bio je zabranjen i predsjedniku Noćnih vukova Aleksandru Zaldostanovu zvanom Hirurg, a zbog sankcija Evropske unije i uloge njegove organizacije u ratu u Ukrajini.

Kravčenko je ranije povezivan sa Gavrilom Stevićem, državljaninom Bosne i Hercegovine koji je bio optužen te u sudskom procesu oslobođen za ratovanje u Ukrajini. Također, Kravčenko je povezivan sa organizacijom "Kosovski front", koju u Srbiji smatraju odgovornom za pomaganje u odlasku boraca na strana ratišta, kako je sam Kravčenko rekao u ranijem intervjuu za Radio Slobodna Evropa.