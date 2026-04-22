Tuzla: Predstavljeni novi članovi SBiH, među njima i vijećnici koji su jučer isključeni iz DF-a

Tuzlanski ogranak Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) od večeras je bogatiji za 250 novih članova, među kojima se nalaze i trojica vijećnika koji su jučer zvanično isključeni iz Demokratske fronte, nakon nedavnog glasanja u Gradskom vijeću Tuzla.

SBiH je u Tuzli organizovala skup pod nazivom "Novi ljudi, nova energija", na kojem su predstavljeni novi članovi, vijećnici te predstavnici stranke iz gradskih i općinskih organizacija širom Tuzlanskog kantona.

250 novih članova

Predsjednik Gradske organizacije SBiH Tuzla, Žarko Vujović, kazao je da je ovoj stranci u Tuzli pristupilo 250 novih članova, te da su predstavljena i tri nova vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla.

- Ovo je potvrda da građani prepoznaju politiku Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Novi članovi i novi vijećnici daju nam dodatnu snagu. Od večeras u Gradskom vijeću Tuzla imamo tri vijećnika i nastavljamo rasti - rekao je Vujović.

Riječ je o dojučerašnjim članovima Demokratske fronte, koji su iz te stranke isključeni – Ervin Alibegović, Mirel Mišković i Denis Bećirović.

Predsjednik Kantonalnog vijeća SBiH Mirnes Gušić ocijenio je da ovaj skup predstavlja važnu prekretnicu za stranku u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.

- Rezultati koje smo ranije ostvarivali u Tuzli nisu bili na nivou potencijala koji ova sredina ima. Večeras pokazujemo da dolazi novo vrijeme za SBiH u Tuzli. Jaka organizacija u Tuzli znači i snažniju stranku u cijelom kantonu - kazao je Gušić, predstavljajući i nove predstavnike iz Kladnja, Živinica i Srebrenika.

Prilike u BiH

Predsjednik SBiH Semir Efendić u svom obraćanju govorio je o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, jačanju institucija i potrebi za samostalnim donošenjem odluka.

- Bosni i Hercegovini je potrebna nova energija i novi ljudi. Predugo traje politička letargija. Vrijeme je pokazalo da se ključni problemi države moraju rješavati odlučnije i odgovornije. Naša država mora imati institucije koje će raditi u interesu građana, a ne po diktatu drugih - poručio je Efendić.

Tokom skupa su se obratili i drugi visoki predstavnici stranke, naglašavajući značaj jačanja SBiH u Tuzli i širenja organizacione mreže širom kantona.