U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Željezara otkrila izdaju

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Željezara otkrila izdaju.

Povodom novonastale situacije i gašenja pogona Nove Željezare Zenica, "Dnevni avaz" tražio je izjavu od Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a.

- Prava veleizdaja je krenula kada je Željezara, koja je vrijedila milijarde KM, prodata za jednu marku famoznom fondu iz Kuvajta. Naravno, taj je fond (KIA) kasnije preprodao Mittalu iz Indije, koji je izvukao stotine miliona KM, "iscijedio" firmu i prodao je kontroverznom biznismenu iz Foče Gordanu Pavloviću za samo 20 miliona KM - kazao je.

Prvo su devastirali namjensku industriju, potom uništili Koksaru i sada Željezaru, a na redu su Željeznice FBiH i BH Telecom, upozorava Radončić.

Armin Gigović otvorio dušu u intervjuu za "Avaz": Šveđanima sam rekao da sam BiH odabrao srcem.

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