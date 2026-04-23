Pjevačica i psihoterapeutkinja Merima Džafić: Plašim se ratova, gladi i teških bolesti

Ime i prezime: Merima Džafić.

Datum i mjesto rođenja: 20. decembar 1982., Tuzla.

Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim prozor i zahvalim Bogu na životu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesorica sam bosanskog jezika pa bih se time bavila vjerovatno.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevačica.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Povratna karta kad mi dosadi da se vratim.

Najdraža pjesma: „Shape of My heart“, Sting.

Šta gledate na televiziji: Dobre komedije.

Šta Vas nervira: Nezavršeni poslovi i kašnjenje.

Najdraži grad: Buhara.

Najbolji poklon koji ste dobili: Zdravlje.

Čega se plašite: Ratova, gladi i teških bolesti.

S kim najradije pijete kafu: S mužem.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Adele.

Najdraži pisac: Meša Selimović i Gabor Mate.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uvela pravednu raspodjelu materijalnih dobara, zaštitila prirodu od eksploatacije i zaustavila pohlepu.

Omiljeni muzičar ili bend: Majkl Džekson (Michael Jackson).

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „60 minuta u ovdje i sada“, Irvin Jalom.

Tim za koji navijate: Svaki tim naše nacionalne reprezentacije.

Omiljena narodna izreka: „Ne učini drugome što ne bi da tebi neko učini“.

Koje pitanje najviše mrzite: Jesi li se to udebljala?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gump.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kinu i Japan.