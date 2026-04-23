Pjevačica i psihoterapeutkinja Merima Džafić: Plašim se ratova, gladi i teških bolesti

Ime i prezime: Merima Džafić.
Datum i mjesto rođenja: 20. decembar 1982., Tuzla.
Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim prozor i zahvalim Bogu na životu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Profesorica sam bosanskog jezika pa bih se time bavila vjerovatno.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Pjevačica.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Povratna karta kad mi dosadi da se vratim.
Najdraža pjesma: „Shape of My heart“, Sting.
Šta gledate na televiziji: Dobre komedije.
Šta Vas nervira: Nezavršeni poslovi i kašnjenje.
Najdraži grad: Buhara.
Najbolji poklon koji ste dobili: Zdravlje.
Čega se plašite: Ratova, gladi i teških bolesti.
S kim najradije pijete kafu: S mužem.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Ljubičasta.
Ko Vam je uzor: Adele.
Najdraži pisac: Meša Selimović i Gabor Mate.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uvela pravednu raspodjelu materijalnih dobara, zaštitila prirodu od eksploatacije i zaustavila pohlepu.
Omiljeni muzičar ili bend: Majkl Džekson (Michael Jackson).
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „60 minuta u ovdje i sada“, Irvin Jalom.
Tim za koji navijate: Svaki tim naše nacionalne reprezentacije.
Omiljena narodna izreka: „Ne učini drugome što ne bi da tebi neko učini“.
Koje pitanje najviše mrzite: Jesi li se to udebljala?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gump.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Kinu i Japan.