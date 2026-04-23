Jačanje investicione saradnje: Sastanak direktora FIPA i otpravnika poslova Ambasade SAD

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Marko Kubatlija razgovarao je sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini Džonom Ginkelom (John) o unapređenju investicione saradnje i jačanju ekonomskih odnosa između dvije zemlje.

Kubatlija je upoznao sagovornika sa uslugama koje FIPA pruža stranim investitorima u svim fazama investiranja, od inicijalnog interesa i registracije kompanije do realizacije i daljeg razvoja projekata. Istakao je da postoji značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje, naglasivši da dosadašnji priliv ulaganja iz SAD u Bosnu i Hercegovinu iznosi tek 57,6 miliona KM.

Govoreći o nedavnom sastanku sa američkom tehnološkom kompanijom Ciena, sagovornici su ocijenili da je za dolazak ovakvih i sličnih investitora ključno osigurati stabilne i dodatne izvore energije, što predstavlja jedan od važnih preduslova za realizaciju većih investicionih projekata.

Navodeći primjer projekta „Južna interkonekcija“, Ginkel je istakao da postoji interes američkih kompanija za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te da bi realizacija ovog projekta, čija vrijednost prelazi milijardu KM, mogla dodatno potaknuti dolazak novih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država.

Takođe je naglašena potreba za intenzivnijom saradnjom između FIPA, AmCham BiH i Ambasade Bosne i Hercegovine u Vašingtonu s ciljem snažnije promocije investicionih potencijala i privlačenja novih investicija u Bosnu i Hercegovinu.