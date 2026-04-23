EPBiH: Imovina Elektroprivrede BiH se upisuje u vlasništvo Elektroprivrede HZHB

Elektroprivreda BiH danas je objavila da ima saznanja o nedavnom postupanju Odjela za urbanizam i građenje Službe za katastar Grada Mostar, kojim je izvršena promjena nosioca prava u katastarskom operatu s Hidroelektrana na Neretvi na JP Elektroprivreda HZ HB d.d. - Mostar.

Iz Elektroprivrede BiH naglašavaju da Hidroelektrane na Neretvi posluju u okviru JP Elektroprivreda BiH i kao takve su upisane u sudski registar.

Uvažavajući činjenicu da Hidroelektrane na Neretvi odnosno, JP Elektroprivreda BiH nije bila uključena u svojstvu stranke u tom upravnom postupku Službe za katastar Grada Mostar, JP Elektroprivreda BiH je poduzela sve neophodne i raspoložive pravne radnje, mehanizme i aktivnosti radi zaštite prava i interesa svoje imovine na području Grada Mostar.

Odmah po saznanju, JP Elektroprivreda BiH je podnijela zahtjev za inspekcijski nadzor kao i zahtjev za uvid spis koji joj do danas nije omogućen.

Podnesen je zahtjev za priznavanje stranke u postupku kao i zahtjev za povrat u pređašnje stanje, po osnovu kojih se očekuje odluka upravnog organa koji je vodio postupak.

S ciljem zaštite svojih prava, JP Elektroprivreda BiH će, kao i do sada, nastaviti koristiti sve redovne i vanredne pravne lijekove koje joj stoje na raspolaganju.

- Elektroprivreda BiH poziva organe uprave Grada Mostar da bez odlaganja poduzmu odgovarajuće radnje i aktivnosti, postupajući u skladu s važećim propisima i načelima zakonitosti, odgovornosti i zaštite imovinskih prava - saopćeno je iz te kompanije.