Ministarstvo obrazovanja KS oštro odgovorilo Sindikatu srednjeg obrazovanja: "Napad nije bio onakav kako je plasirano"

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo oglasilo se povodom incidenta u Gimnaziji "Obala".

Uz osudu svakog oblika nasilja, iz Ministarstva su oštro odgovorili Sindikatu srednjeg obrazovanja, ali i iznijeli tvrdnju da prvobitne informacije o samom napadu možda nisu u potpunosti tačne.

U saopćenju se naglašava nulta tolerancija na nasilje u školama i izvan njih, ali se ističe i jedan vrlo specifičan detalj. Naime, Ministarstvo tvrdi da informacija o kriznom događaju koju su zaprimili "ne upućuje na to da je profesorica napadnuta kako je u javnosti plasirana informacija". Zbog toga su najavili traženje dodatnih pojašnjenja te iniciranje potrebnog nadzora u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Odbacili tvrdnje Sindikata

Najveći dio reakcije Ministarstva usmjeren je na jučerašnje saopćenje Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture KS. Iz resornog ministarstva izjave Sindikata ocjenjuju kao tendenciozne, oportunističke, maliciozne i ispolitizirane.

Odbacili su tvrdnje sindikalista da je novi zakon "katastrofalan" i da je uzrok haosa, podsjećajući da taj propis obavezuje na pružanje stručne podrške učenicima. Kao dokaz tome, navode da su stručne službe u školama nedavno pojačane zapošljavanjem više od 100 psihologa na neodređeno vrijeme.

- Navedeni incident nikako ne može biti posljedica pružanja odgojne podrške i stručnog tretmana, kako to iskrivljeno zaključuje Sindikat - poručuju iz Ministarstva.

Dodaju da je etiketiranje rizičnih učenika potpuno suprotno osnovnim postulatima pedagogije, a otišli su i korak dalje optuživši Sindikat da svojim stavovima ne doprinosi izgradnji nenasilnog okruženja, već da "prizivaju i priželjkuju nove slične incidente".

Kao argument da zakonska rješenja u KS nisu krivac, naveli su primjer sličnog napada koji se prije nekoliko godina dogodio u Tuzlanskom kantonu, gdje ne važe propisi na koje se Sindikat žali.

Privedeni učenici

Podsjetimo, incident u Gimnaziji "Obala" dogodio se jučer, a prema nezvaničnim informacijama, policija je nakon dolaska u školu izdala četiri prekršajna naloga akterima sukoba – tri za drsko ponašanje i jedan za fizički napad.

Sindikat je tom prilikom saopćio da je profesorica napadnuta tokom časa te da je zatražila ljekarsku pomoć, a privedeno je nekoliko učenika od kojih su neki punoljetni. Oni su za haos u sarajevskim školama direktno okrivili odredbu o obaveznom srednjem obrazovanju (koja obuhvata i punoljetne učenike), tvrdeći da se nasilje i napadi na osoblje praktično ne sankcionišu te upozoravajući da bi sarajevske škole uskoro mogle postati nalik onima iz "američkih horor filmova".

Na kraju svog obraćanja, Ministarstvo je apelovalo na političare da ovu osjetljivu temu ne koriste za jeftine predizborne kampanje i dodvoravanje glasačima, s obzirom na to da su u fokusu mladi ljudi koji su "ogledalo nas odraslih".

Uz iskrenu zahvalnost svim prosvjetnim radnicima na posvećenosti i trudu da prepoznaju vrline kod učenika i ne odustaju od njih ni kada griješe, Ministarstvo je još jednom osudilo nasilničko ponašanje, a povrijeđenoj profesorici poželjelo brz oporavak.