Oglasio se Grad Mostar: Tvrde da je prebacivanje imovine na EP HZHB po zakonu

Nakon informacije Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o postupanju kojim je izvršena promjena nosioca prava u katastarskom operatu s Hidroelektrana na Neretvi na Elektroprivreda HZ HB d.d. - Mostar, oglasio se i Grad Mostar.

Naime, EP BiH je navela da je Služba za katastar Grada Mostara izvršila ove promjene.

Izjavljena žalba

Iz Grada Mostara su naveli da je prvostepeni postupak u predmetu upisa promjena u katastarskom operatu vodila službenica Sanja Hrvić Đuliman.

- Tokom vođenja postupka poduzimane su radnje koje nisu bile nužne za odlučivanje o zahtjevu, uključujući samoinicijativno uključivanje JP Elektroprivreda BiH, koja se potom očitovala da nema veze s predmetom i da nema pravni interes u konkretnom postupku. Unatoč takvom očitovanju doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev JP Elektroprivreda HZ HB za upis promjene - istakli su.

Kako dodaju, na navedeno rješenje je izjavljena žalba nakon čega je drugostepeni organ, odnosno Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, rješenjem od 28. novembra 2022. godine poništio prvostepeno rješenje i predmet vratio na ponovni postupak, ukazujući na procesne i materijalno-pravne nedostatke.

- U ponovljenom postupku provedena je rasprava i izvedeni su određeni dokazi, međutim, unatoč jasnim uputama drugostepenog organa ponovno je doneseno rješenje kojim se zahtjev odbija. Na to rješenje ponovno je izjavljena žalba. Dodatno je važno istaknuti da je JP Elektroprivreda BiH, iako se prethodno očitovala da nema pravni interes u predmetnom postupku, nakon donošenja rješenja drugostepenog organa izjavila žalbu na isto rješenje. O toj žalbi odlučivao je nadležni sud, koji je donio odluku koja je sastavni dio dokumentacije i prilog ovom priopćenju Grada Mostara - naveli su.

Iz Grada Mostara naglašavaju da je drugostepeni organ u ovom predmetu Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

- Nakon izjavljene žalbe na novo rješenje, a u trenutku kada službenica koja je vodila postupak više nije obavljala dužnost, postupanje preuzima načelnica nadležnog odjela, djelujući u ime prvostepenog organa Grada Mostara. Sukladno Zakonu o upravnom postupku, prvostepeni organ ima ovlast da po zaprimljenoj žalbi sam preispita vlastito rješenje. Ako utvrdi da je žalba osnovana, može je uvažiti i donijeti novo rješenje bez upućivanja predmeta drugostupanjskom organu - saopćeno je.

Načelnica je, dodaju uvažila žalbu JP Elektroprivreda HZ HB i donijela novo rješenje, otklanjajući prethodno utvrđene nedostatke.

Vremenske odgode

Ističu kako je postupak vođen uz značajne vremenske odgode, nepostupanje u razumnim rokovima te okolnosti koje upućuju na otežavanje rješavanja legitimno podnesenog zahtjeva, kako je istakla stranka o čijem se zahtjevu odlučivalo.

- Ovi navodi dodatno dobivaju na težini imajući u vidu da su prvostepena rješenja u dva navrata osporavana i poništavana zbog utvrđenih procesnih i pravnih nedostataka, što ukazuje na ozbiljne manjkavosti u vođenju postupka - dodaju.

Grad Mostar zatim kaže da je službenica koja je vodila predmet ispunila zakonske uvjete za prestanak radnog odnosa zbog navršenja godina života.

- Grad Mostar je, radi pravne sigurnosti i pravilne primjene propisa, zatražio mišljenje Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja je utvrdila da imenovanoj prestaje radni odnos po sili zakona. Nakon zaprimanja takvog mišljenja imenovana je koristila bolovanje, a potom i godišnji odmor, čime je faktički produžen njezin boravak u službi i odgođena provedba prestanka radnog odnosa. Takav slijed okolnosti imao je konkretne posljedice na organizaciju rada jer je onemogućio pravovremeno popunjavanje radnog mjesta voditelja službe za katastar te dodatno opteretio funkcioniranje službe - pojašnjeno je.

Ovlaštenje za postupanje je preuzeo načelnik odjela.

Ponovljeni postupak

Zaključuju da je cijeli tok postupanja pokazao da je prvostepeni postupak, koji je vodila službenica Sanja Hrvić Đuliman, bio opterećen značajnim procesnim i pravnim nedostacima.

Kako kažu, drugostepeni organ je te nedostatke utvrdio i naložio njihovo otklanjanje, a u ponovljenom postupku isti nedostaci nisu otklonjeni.

- Konačno rješenje doneseno je tek zakonitim preispitivanjem žalbe od strane prvostupanjskog organa. Istovremeno, potrebno je jasno razgraničiti odgovornost. Postupak je u cijelosti vodila jedna službena osoba. Načelnica nije sudjelovala u vođenju postupka, već je postupila zakonito po žalbi u okviru ovlasti prvostupanjskog organa - rekli su iz Grada Mostara.