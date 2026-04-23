Džindić: Trojka mora reagovati jer ćemo, kao i Novu željezaru, dobiti i Novu Elektroprivredu BiH vrlo brzo

Potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić, koji je u dva mandata obnašao funkciju ministra energije, rudarstva i industrije, kazao je da kao neko ko je imao odgovornost za energetski sektor, mora upozoriti da pitanje imovine Elektroprivreda BiH nije administrativna formalnost, već pitanje od strateškog značaja za državu.

- Svaki pokušaj njenog preknjižavanja na Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne mora biti pravno utemeljen i institucionalno provjeren. U suprotnom, otvara se opasan presedan koji može imati dugoročne posljedice po stabilnost energetskog sistema i upravljanje državnom imovinom. Institucije moraju reagovati brzo, jasno i u skladu sa zakonom, jer šutnja u ovakvim situacijama proizvodi nesigurnost i dodatne podjele.

Energetski sektor nije prostor za političke eksperimente – to je temelj ekonomske i institucionalne sigurnosti države. Trojka mora reagovati jer ćemo, kao i Novu željezaru, dobiti i Novu Elektroprivredu BiH vrlo brzo - rekao je Džindić.