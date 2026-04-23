The Guardian: EU i SAD na putu ka sukobu zbog gasovoda u BiH

Evropska unija rizikuje sukob s Donaldom Trumpom nakon što je pokušala odgoditi dodjelu unosnog ugovora za izgradnju balkanskog gasovoda kompaniji koju predvodi njegov lični advokat, pokazuju dokumenti u koje je The Guardian imao uvid.

Brisel je već bio u sukobu s Trumpom oko trgovine, Ukrajine i vojne potrošnje, ali ova intervencija u projektu Južne interkonekcije predstavlja prvi slučaj da se osporava poslovni poduhvat osoba bliskih predsjedniku.

Gasovod će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu. Prema navodima izvora iz BiH, nakon višemjesečnog pritiska američkih zvaničnika, vlasti ubrzano rade na dodjeli ugovora dosad malo poznatoj kompaniji iz Wyominga.

Vlasnička struktura

AAFS Infrastructure and Energy osnovana je u novembru prošle godine i nije objavila vlasničku strukturu. Predvode je Jesse Binnall, advokat koji je branio Trumpa nakon optužbi za poticanje nereda na Kapitolu, i Joe Flynn.

Iako nema vidljivo iskustvo, AAFS planira investirati 1,5 milijardi dolara u gasovod i druge infrastrukturne projekte u BiH, rekao je njihov lokalni predstavnik.

U martu je parlament usvojio zakon za koji je Transparency International naveo da predstavlja 'opasan presedan', jer predviđa dodjelu ugovora AAFS-u bez tendera.

Nekoliko dana kasnije, predstavnik EU u Sarajevu upozorio je vlasti BiH da time ugrožavaju evropski put zemlje.

U pismu od 13. aprila, do kojeg je došao portal istraga.ba, zvaničnik EU Luigi Soreca naveo je da je, prema energetskom sporazumu s EU, ''ključno da se nacrti zakona temeljito usklade'' s Briselom.

Dodao je da EU treba imati ulogu u zakonodavstvu o gasovodu kako bi BiH nastavila napredovati ka članstvu i iskoristila finansijske mogućnosti.

Binnall je izjavio da je gasovod ''prioritet za Trumpovu administraciju'', naglašavajući da je cilj projekta energetska sigurnost i ekonomski razvoj BiH.

Američki gas

Gasovod bi povezivanjem BiH s LNG terminalom na hrvatskoj obali omogućio dopremu američkog gasa u zemlju koja trenutno u potpunosti zavisi od ruskog.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, EU je postavila rok do 2028. za prekid uvoza ruskog gasa, uključujući i zemlje kandidate poput BiH.

Ipak, postoji mogućnost da ključni energetski projekat u Evropi dođe pod kontrolu američke kompanije povezane s predsjednikom.

Web stranica AAFS-a prikazuje simbol američke moći, ali ne navodi zaposlenike niti konkretne projekte sličnog obima.

Osim njih, interes za BiH pokazali su i drugi iz Trumpovog kruga, uključujući Michael Flynna, koji je lobirao za lidera bosanskih Srba Milorad Dodik.

U oktobru su ukinute američke sankcije Dodiku, koji podriva Dejtonski sporazum iz 1995. godine.

U aprilu je Banju Luku posjetio i Donald Trump Jr., dok Dodik podržava projekat gasovoda, iako nije direktno uključen u njega.