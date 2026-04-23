Sociologinja Smiljana Vovna za "Avaz": Siromaštvo, nemoć i politička situacija glavni okidači najtežih krivičnih djela

Vijesti crne hronike ponovo su na naslovnicama i u udarnim terminima bh. medija. Vijesti o stravičnim ubistvima najbližih, napadima na prosvjetnu radnicu, prolaznicu u Sarajevu, ponovo šokiraju i uznemiravaju javnost.

- Glavni okidač je socioekonomska situacija, siromaštvo i nemoć da se obezbjedi svojim najbližim normalan život. Drugo je politička situacija gdje realno živimo u podijeljenom društvu na klasu enormno bogatih, korumpiranih i politički uvezanih, gdje se ne cijene znanje, sposobnost i kvalifikacija, nego samo veza sa vladajućom strukturom. Najlakšim izlazom, nažalost, iz ovakve situacije čini se ubistvo svojih najbližih i na kraju samoubistvo. Psihološki smo jako nestabilno društvo gdje se i najmanji problem čini nerješiv i zato su posljedice ovakve kakve jesu – kaže sociologinja Smiljana Vovna.