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Sociologinja Smiljana Vovna za "Avaz": Siromaštvo, nemoć i politička situacija glavni okidači najtežih krivičnih djela

Psihološki smo jako nestabilno društvo gdje se i najmanji problem čini nerješiv i zato su posljedice ovakve kakve jesu, rekla je

Smiljana Vovna. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.4.2026

Vijesti crne hronike ponovo su na naslovnicama i u udarnim terminima bh. medija. Vijesti o stravičnim ubistvima najbližih, napadima na prosvjetnu radnicu, prolaznicu u Sarajevu, ponovo šokiraju i uznemiravaju javnost.

- Glavni okidač je socioekonomska situacija, siromaštvo i nemoć da se obezbjedi svojim najbližim normalan život. Drugo je politička situacija gdje realno živimo u podijeljenom društvu na klasu enormno bogatih, korumpiranih i politički uvezanih, gdje se ne cijene znanje, sposobnost i kvalifikacija, nego samo veza sa vladajućom strukturom. Najlakšim izlazom, nažalost, iz ovakve situacije čini se ubistvo svojih najbližih i na kraju samoubistvo. Psihološki smo jako nestabilno društvo gdje se i najmanji problem čini nerješiv i zato su posljedice ovakve kakve jesu – kaže sociologinja Smiljana Vovna.

Ona dodaje da su ovakvom ambijentu društvene mreže pretvorene u prozor u nemoral, prostituciju i banalnost života, koji za neke predstavlja jedini relevantan izbor i način kako treba da se ponašaju u realnom životu.

# UBISTVA
# SMILJANA VOVNA
# SOCIOLOG
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