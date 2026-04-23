Kešo o gašenju privrednih giganta: Sve je počelo kada je Bećirović sa Cvijanović preglasao Komšića!

Aktuelna političko-ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini obilježena je nestabilnošću i blokadama institucija, što se direktno odražava na privredu i standard građana. Sve više velikih kompanija suočava se s gašenjem, dok poskupljenja dodatno opterećuju svakodnevni život.

Zastupnik u Parlamentu BiH Safet Kešo upozorava da je Željezara Zenica, koja je preživjela i ratove, danas ozbiljno ugrožena zbog, kako navodi, loših poteza vlasti. Ističe da je oko 550 firmi direktno ili indirektno vezano za njen rad, te da bi njeno gašenje imalo velike posljedice i za Željeznice FBiH i Željeznice RS.

Kao jedan od ključnih problema naveo je prekid rada koksare, do kojeg je došlo nakon neobnovljenog mosta u Jablanici, što je dodatno usporilo proizvodnju. Upozorava da bi eventualno gašenje visoke peći predstavljalo težak udar za ekonomiju Federacije BiH.

Govoreći o političkim blokadama, Kešo optužuje SNSD i HDZ BiH da sprečavaju izmjene Zakona o akcizama koje bi omogućile privremeno ukidanje nameta na gorivo. Prema njegovim riječima, iza toga stoje politički interesi, uključujući i jačanje pozicije Milorada Dodika.

Posebno se osvrnuo na ulogu Denis Bećirović, tvrdeći da odgovornost počinje od odluke kojom je, zajedno sa Željkom Cvijanović, preglasao Željka Komšića i omogućio imenovanje Borjane Krišto za mandatarku Vijeća ministara.

Kešo smatra da pokušaji "Trojke" da se distancira od situacije nisu uvjerljivi, naglašavajući da svi u vlasti snose dio odgovornosti. Kritičan je i prema stavu visokog predstavnika, koji, kako navodi, odbijanjem intervencije indirektno doprinosi blokadi rada Doma naroda.

Zaključuje da trenutna vlast vodi zemlju u ozbiljnu političku i ekonomsku krizu, uz ocjenu da obećanja nisu ispunjena i da su posljedice sve vidljivije.