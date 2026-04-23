Preminuo Boris Rajković, koji je u komi bio od 1994. godine: Borio se za BiH i ranjen na Nišićkoj visoravni

U Sarajevu je jučer u 54. godini života preminuo Boris Rajković.

Riječ je o bivšem borcu Armije RBiH, koji je nakon ranjavanja 1994. godine na Nišićkoj visoravni bio u komi.

U Sarajevu je jučer u 54. godini života preminuo Boris Rajković, bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je 32 godine bio u komi.

Boris je preminuo nakon dugogodišnje borbe, a od njega se oprostio Savez RVI Paraplegičara FBiH.

- Naš saborac i član našega saveza, ratni vojni invalid 100% prve grupe Boris Rajković, napustio je ovaj prolazni svijet. Boris Rajković poslije teškog ranjavanja u odbrani domovine, ostao je nepokretan i bio nepokretan, u komi 32 godine. Boris Rajković je bio istinski sin svoje domovine Bosne i Hercegovine. Sine bosanski, mi ćemo sa primjerenim poštovanjem pamtiti tvoj zalog za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Neka ti je lahka zemlja bosanska. Porodici, rodbini i prijateljima, saborcima, upućujemo izraze saosjećanja - naveli su iz Saveza RVI Paraplegičara FBiH.

Iza Borisa su ostali majka Ivanka, sestra Mirjana, zet Davor, nećak Josip, nećakinja Katarine, te rodbina, prijatelji i komšije.

- Ono što si ti, Boki, anđele naš, dao nama za ove 32 godine je neprocjenjivo. Pamtit ćemo tvoju snagu, ljubav, borbu, svaki smješak sa brčićima, svaku migicu, svaki stisak, obrvice naše lijepe, koje su nam bile dio komunikacije, svaki tvoj udah, tvoj miris čistoće duše i tijela. Dao si nam puno radosti i sreće. Svaki dan. Bio si prekrasan anđeo, a anđeo ćeš i ostati. Vole te uvijek i zauvijek tvoja mama i seka - napisali su majka Ivanka i sestra Mirjana.