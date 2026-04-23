Muamer Kosovac ostaje na čelu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Muamer Kosovac imenovan je na novi četverogodišnji mandat direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS), odlučila je Vlada Kantona Sarajevo na danas održanoj sjednici, a to će biti njegov drugi mandat na čelu Zavoda.

Kosovac je magistar ekonomskih nauka, ovlašteni interni revizor za javni sektor, finansijske institucije i privredne subjekte, te ovlašteni sudski vještak ekonomske struke. Završio je i specijalističke obuke iz oblasti uspostave sistema internih kontrola, menadžmenta i borbe protiv korupcije.

Radno iskustvo

Radno iskustvo sticao je u realnom sektoru, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja, gdje je obnašao funkciju rukovodioca interne revizije.

Tokom karijere ostvario je brojne angažmane za međunarodne organizacije, nevladin sektor i domaće institucije. Autor je više stručnih radova iz oblasti menadžmenta i interne revizije objavljenih u međunarodnim časopisima.

Iz ZZOKS navode da je u protekle četiri godine ostvaren je značajan napredak u finansiranju zdravstva u Kantonu Sarajevo i transparentnosti utroška sredstava.

Poseban naglasak stavljen je na zaustavljanje odlaska zdravstvenih radnika, uz dosad najveća izdvajanja za poboljšanje njihovog standarda i finansiranje zdravstvenih ustanova. Finansiran je i rekordan broj specijalizacija - više od 590 novih specijalizanata, čime je dugoročno osigurana dostupnost zdravstvene zaštite.

Dodaju da su prava pacijenata unaprijeđena su kroz uvođenje i proširenje novih protokola liječenja najtežih bolesti, proširenje liste lijekova koje finansira Zavod, kao i kroz liječenje teško oboljele djece.

Značajan iskorak

Također, tvrde da je Zavod u ovom periodu posebnu pažnju posvetio i boračkoj populaciji, finansirajući uspostavu veteranskih ambulanti i bolnice za liječenje PTSP-a, čime je omogućen lakši pristup zdravstvenoj zaštiti ovoj ranjivoj kategoriji stanovništva. Također je finansirana prioritetna lista za onkološke pacijente, kroz koju je zbrinuto više od 600 pacijenata koji su ranije bili na dugim listama čekanja.

Značajan iskorak napravljen je i u digitalizaciji zdravstvenog sistema, kroz uvođenje e-uputnice, sistema „nKlik“ koji omogućava pacijentima pravovremeno primanje nalaza i obavijesti na mobilne telefone, kao i e-pomagala koja olakšavaju dostupnost ortopedskih pomagala bez potrebe za papirologijom i dolascima u Zavod.

Nakon 24 godine, na inicijativu Zavoda ukinuto je plaćanje participacije, čime su eliminisani dugi redovi na blagajnama zdravstvenih ustanova.

Odgovorno i stabilno finansijsko upravljanje omogućilo je Zavodu adekvatnu likvidnost i kontinuirano finansiranje zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo, što je rezultiralo najvećim povećanjem prava osiguranika i zdravstvenih radnika do sada, saopćeno je iz ZZOKS.