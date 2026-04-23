Ministar Osmanović nakon smrti Borisa Rajkovića: "Našem heroju neka je vječna slava"

Iz Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo oglasili su se povodom smrti pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine Borisa Rajkovića.

Rajković je preminuo u 52. godini života, nakon što je zbog teškog ranjavanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ostao nepokretan sve do smrti. Gotovo 32 godine proveo je u stanju koje je, kako se navodi, bilo blisko komi.

Saučešće porodici

Iz resornog ministarstva uputili su saučešće porodici Rajković, ističući da su kroz zakonske okvire godinama radili na sistemskoj podršci Borisu i njegovim najbližima, koji su o njemu svakodnevno brinuli.

Naglašavaju da je kroz projekat personalne asistencije za ratne vojne invalide paraplegičare napravljen značajan institucionalni iskorak u pomoći najtežim kategorijama ratnih vojnih invalida.

- Njegova majka Ivanka i sestra Mirjana su se pune 32 godine brinule za njega. Mirjana je svoju sestrinsku ljubav pretočila u njegu brata sve do samog kraja njegovog herojskog života - naveli su iz ministarstva.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović istakao je da je tokom svog mandata redovno posjećivao Rajkovića.

- Tokom posjeta Borisu uvijek me fascinirala briga majke i sestre, koja je bila potpuno predana njegovanju brata. Zbog toga smo u saradnji s Općinom Centar Mirjani osigurali zaposlenje u Udruženju RVI paraplegičara Kantona Sarajevo. Bila je to naša garancija egzistencije za porodicu koja nije zahtijevala mnogo i u svojoj skromnosti bili su zadovoljni pruženim - kazao je Osmanović.

Istinski sin BiH

On je još jednom izrazio saučešće porodici riječima: "Našem heroju neka je vječna slava".

Iz Ministarstva za boračka pitanja poručuju da je Boris bio istinski sin Bosne i Hercegovine i da će kao takav ostati upamćen.

Tokom odbrane zemlje, tada 22-godišnji mladić teško je ranjen na borbenoj liniji, a kao jedini kvadriplegičar u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini nije mogao da se kreće niti govori.

- Sine bosanski, zauvijek ćemo pamtiti tvoje dostojanstvo i herojstvo na bedemima Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju.

Boris Rajković danas je sahranjen na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.