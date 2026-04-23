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BRČKO

Alija Denjagić i Admira Ramić osuđeni na zatvorske kazne zbog izborne krađe

Riječ je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Alija Denjagić. Facebook

M. Až.

23.4.2026

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izrekao je presudu u predmetu protiv Alije Denjagića, poslanika u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i Admire Ramić, koje je oglasio krivim za krivično djelo "udruživanje radi počinjenja krivičnih djela", u vezi s krivičnim djelom "povreda slobode odlučivanja birača".

Prema presudi, Denjagić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i deset mjeseci. Sud mu je za krivično djelo "udruživanje radi počinjenja krivičnih djela" utvrdio kaznu od jedne godine zatvora, a za "povredu slobode odlučivanja birača" kaznu od jedne godine, nakon čega je izrečena jedinstvena kazna.

Admiri Ramić izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i jednog mjeseca.

Iz Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine saopćeno je da je sud u izrečene kazne uračunao i vrijeme koje su optuženi proveli u pritvoru tokom trajanja postupka.

Pored zatvorske kazne, Denjagiću je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane obavljanja dužnosti poslanika u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u trajanju od sedam godina, računajući od dana pravosnažnosti presude.

Riječ je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi na koju stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

# IZBORNA KRAĐA
# ALIJA DENJAGIĆ
# OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH
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