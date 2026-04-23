Podmetanja politika koje prijete stabilnosti BiH: Koordinirani napad na Ured visokog predstavnika

Koordinirani napad na OHR, ključnu instituciju za deblokade i provedbu Dejtonskog sporazuma, za sada je bez odgovora iz Sarajeva. Ekspert za ustavno pravo, profesor Nurko Pobrić kaže da Gruškovo “mora” ne znači baš da OHR mora otići.

Uz poznata i po ko zna koji put ponovljena osporavanja legitimiteta aktuelnog visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), delegacija Rusije tokom posjete Banjoj Luci obrušila se na OHR, dovodeći u pitanje nastavak njegovog djelovanja u BiH. Kancelarija visokog predstavnika u BiH mora da bude uklonjena, kazao je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško nakon sastanka sa zvaničnicima RS. Istovremeno, na forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi, ruski ambasador Igor Kalabuhov ponovio je kako je “neophodno očuvati izvorni Dejtonski sporazum”, te da su BiH potrebni unutrašnji dijalog, međusobno uvažavanje i spremnost na kompromis, a ne nametanje rješenja sa strane.

- Lično mislim da nam je visoki predstavnik, nažalost, potreban još neko vrijeme. OHR nam treba jer ovdje postoje takve političke opcije i snage da bez nekog arbitra mnoge stvari ne bi bile riješene. Uzmite primjer Doma naroda PSBiH, iako tu Šmit nije reagirao. Ovi ljudi što bježe sa sjednica ili ne dolaze, ustvari, vrše krivična djela. On ima pravo da dođe na sjednicu i glasa kako hoće, ali nema po Ustavu i poslovniku pravo da ne dolazi, da sruši kvorum i da oni što su ostali ne mogu ništa odlučivati. To je politički banditizam – kaže profesor Pobrić.

Napadi na OHR nastavak su pokušaja protjerivanja stranaca iz BiH, od Komisije za nacionalne spomenike do stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Profesor Fakulteta političkih nauka UNSA Elvis Fejzić kaže da je uloga međunarodne zajednice u BiH predviđena Dejtonskim sporazmom, te podsjeća da ni proces povratka nije implementiran, niti je postao održiv.

Drugi motivi

- Nismo uspostavili stabilnu državu, jer se ona stalno nalazi u blokadama, a imajući u vidu da je mir stalno, kroz ove separatističke i secesionističke napade, ugrožen, potpuno je jasno zašto je OHR potreban. Simptomatično je da napadi na OHR uglavnom dolaze od snaga koje 15-ak godina produciraju blokade u vlasti i zagovaraju otvoreni ili tihi secesionizam. Upravo oni koji jesu prijetnja implementaciji mira i izgradnji stabilne države imaju problem s OHR-om. Znamo kakvi su odnosi Ruske Federacije i vlasti RS, preko kojih Rusija ovdje ima pojačan utjecaj, a evidentno je i da prešutno odobrava, pa čak i više od toga, ove secesionističke akcije RS. Neke od tih akcija su dobile i sudski epilog. Zato je jasno zašto je OHR trn u oku nekim političkim elitama – kaže Fejzić.

Podsjeća da slični napadi dolaze i od pojedinih stranaka iz FBiH, samo su motivi drugačiji. S druge strane, odlazak Šmita o kojem se sve glasnije govori, ne može imati veze s budućnošću OHR-a.