Bivši predsjednik Ustavnog suda BiH danas savjetuje kako zločinca Mladića prebaciti u Srbiju

Bivši predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević danas obavlja funkciju savjetnika ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka, nakon što je prijevremeno napustio Sud na vlastiti zahtjev.

Selak je imenovan za ministra pravde nakon rekonstrukcije Vlade RS, a Knežević je ubrzo postao njegov savjetnik. Prethodno je, prema navodima, njegov odlazak iz Ustavnog suda uslijedio nakon političkih pritisaka 2023. godine.

U javnosti su se pojavile reakcije nakon što je objavljeno da je Knežević učestvovao na sastanku s ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem, gdje se razgovaralo o zdravstvenom stanju bivšeg komandanta Vojske RS Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen za ratne zločine.

Na sastanku su, prema navodima, razmatrani dalji koraci u vezi s mogućnošću njegovog liječenja u Srbiji, uz eventualne garancije prema Haškom mehanizmu.

Knežević je ranije obavljao više značajnih pravosudnih funkcija, uključujući rad u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i u međunarodnim pravnim tijelima, među kojima je i Venecijanska komisija.

Njegovo sadašnje političko angažovanje izazvalo je brojne reakcije u javnosti i političkim krugovima.