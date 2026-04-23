Suljagić: Odluka o Mladiću bez konsultacija s preživjelim žrtvama ne dolazi u obzir, naš odgovor već znate

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oglasio se povodom novih zahtjeva odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića da mu se omogući privremeno puštanje zbog, kako navode, teškog zdravstvenog stanja.
- Šta god da zatraže, mehanizam nikada neće donijeti odluku o puštanju na slobodu nekoga poput Ratka Mladića bez konsultacija sa zajednicom preživjelih. Naš odgovor već znate - poručio je Suljagić na mreži X.
U istoj objavi Suljagić je istakao da postoji duboka nepravda u odnosu prema žrtvama genocida u Srebrenici.
- Ratko Mladić će vjerovatnije biti sahranjen uz pune vjerske obrede prije nego što hiljade njegovih žrtava - ljudi koje je naredio da budu buldožerima izvađeni iz masovnih grobnica, čije su kosti više puta samljeli teški strojevi - uopće dobiju dostojanstvo imena, a kamoli mir. Razmislite o tome. Sjedite s tim. Onda mi pričajte o pravdi. O odgovornosti zaštite. O zatvaranju. O moralnim kompasima - poručio je Suljagić.
Reakcija je uslijedila nakon što su mediji objavili da je Mladićeva odbrana zatražila njegovo hitno prebacivanje na liječenje u Srbiju, tvrdeći da mu je zdravstveno stanje u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala ozbiljno narušeno i da mu je potrebna adekvatna medicinska njega koju, kako navode, tamo ne dobija.