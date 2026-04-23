Bećirović na luksuz i komoditet potrošio više od 21.000 KM!

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se redovno na društvenim mrežama hvali putovanjima u inostranstvo, predstavljajući svaki susret sa stranim zvaničnicima kao "važan" i "historijski". Ima tu zaista potrebnih sastanaka, ali i sastanaka sa trećereazrednim zvaničnicima i diplomatama, kao i običnog rukovanja za koje Bećirović tvrdi da su "ozbiljni razgovori". Svakodnevno se Bećirović i njegov brojni kabinet koji ga prati na putovanjima hvale "diplomatskom ofanzivom". Nikakve tu "ofanzive" nema, osim one na budžet građana, piše Stav.
Dok cijene divljaju, dok je ekonomska situacija sve teža, a stanovništvo se suočava s neprekidnim rastom troškova života, Bećirović ne štedi.
U centru pažnje ovdašnje javnosti ovih dana zbog rastrošnosti je njegov stranački kolega, načelnik općine Stari Grad Irfan Čengić, koji olovke plaća po 650 KM, a taksi na nepotrebnom putovanju čak 1.100 KM. Sve iz budžeta.
Bećirovićeva rastrošnost u medijima nije tema. Svi raniji zvaničnici su se suočavali s kritikama zbog pretjeranog korištenja VIP salona i prekobrojnih delegacija, samo Bećiroviću niko do sada nije ništa prigovarao. A itekako ima za šta.
Jer, podaci iz Londona, Frankfurta i Brisela pokazuju da su kratkotrajni boravci u ekskluzivnim VIP salonima za Bećirovića i njegovu pratnju postali pravilo, a ne potreba.
Analiza tri odvojena putovanja pokazuje da je samo na ove aerodromske pogodnosti potrošeno ukupno 21.000 KM. Da bi se ovaj iznos stavio u realan kontekst, s obzirom na to da prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi oko 620 KM, Bećirovićeva delegacija je za svega nekoliko sati aerodromskog tranzita potrošila nevjerovatne 34 prosječne penzije.
Važno je naglasiti da ovi iznosi obuhvataju isključivo VIP salone i prateće aerodromske usluge, dok u njih nisu uračunate cijene avionskih karata, luksuznih hotela niti dnevnice koje Bećirović i njegovi saradnici uredno naplate po povratku u Sarajevo.
Drastičan primjer
Jedan od najdrastičnijih primjera ove "budžetske ofanzive" zabilježen je u julu 2023. godine prilikom posjete Londonu, gdje je prema dokumentaciji Ambasade BiH iz budžeta izdvojeno 12.682 KM. Najveći dio tog iznosa otišao je na VIP tretmane na aerodromima Gatwick i Heathrow, gdje je samo za par sati boravka plaćeno 9.165 KM, uz dodatni trošak od 3.517 KM za iznajmljivanje posebnih vozila za potrebe izuzetno brojne delegacije.
Slična situacija ponovila se u novembru 2024. godine u Frankfurtu, kada je delegacija tokom povratka iz Vašingtona provela svega devedeset minuta u tranzitu. Iako je razmak između letova bio sasvim dovoljan za standardnu proceduru, odabran je luksuzni tretman koji je građane koštao 5.094 KM, što znači da je svaka minuta njihovog odmora u Frankfurtu plaćena više od 50 KM.
Praksa rastrošnosti
Praksa rastrošnosti nastavila se i u aprilu 2025. godine prilikom posjete u Briselu, gdje je za dva kratka zadržavanja u salonima plaćeno ukupno 3.461 KM.
U svim ovim slučajevima uz Bećirovića je u salonima boravila brojna pratnja od minimalno pet osoba, iako su se sve procedure na komercijalnim letovima mogle obaviti bez dodatnih troškova.
S obzirom da Bećirović redovno broji sve svoje posjete i sastanke, teško je i zamisliti koliko je novca građana spiskao na uglavnom beskorisna putovanja širom svijeta i VIP salone, jer su u ovom tekstu navedena tek tri primjera. Ako se uzmu u obzir i troškovi smještaja, avio karata i dnevnica, vjerovatno se radi o stotinama hiljada maraka.
Bećirović bi pred kraj mandata, osim za političke promašaje, morao položiti račun građanima i za ovaj segment svog mandata, da znaju koliko su ih je koštala njegova putovanja, koja su najčešće bila podređena isključivo PR-u. Također, morao bi pojasniti da li su sva putovanja bila neophodna, da li se delegacije morale biti toliko brojne, na koliko od tih putovanja mu je društvo pravila supruga, koja je bila svrha njenog putovanja i ko je ta putovanja plaćao, jer ona nema nikakvu zvaničnu držanu funkciju.
Bećiroviću se u posljednje vrijeme postavlja dosta sasvim legitiminih i logičnih pitanja koja on, zaljubljen u vlastitu veličinu, pokušava predstaviti kao napad na njega. Umjesto izmišljanja napada i izigravanje žrtve, Bećirović jednostavno treba ponuditi odgovore javnosti, piše Stav.