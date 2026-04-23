Bećirović na luksuz i komoditet potrošio više od 21.000 KM!

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović se redovno na društvenim mrežama hvali putovanjima u inostranstvo, predstavljajući svaki susret sa stranim zvaničnicima kao "važan" i "historijski". Ima tu zaista potrebnih sastanaka, ali i sastanaka sa trećereazrednim zvaničnicima i diplomatama, kao i običnog rukovanja za koje Bećirović tvrdi da su "ozbiljni razgovori". Svakodnevno se Bećirović i njegov brojni kabinet koji ga prati na putovanjima hvale "diplomatskom ofanzivom". Nikakve tu "ofanzive" nema, osim one na budžet građana, piše Stav.

Dok cijene divljaju, dok je ekonomska situacija sve teža, a stanovništvo se suočava s neprekidnim rastom troškova života, Bećirović ne štedi.

U centru pažnje ovdašnje javnosti ovih dana zbog rastrošnosti je njegov stranački kolega, načelnik općine Stari Grad Irfan Čengić, koji olovke plaća po 650 KM, a taksi na nepotrebnom putovanju čak 1.100 KM. Sve iz budžeta.

Bećirovićeva rastrošnost u medijima nije tema. Svi raniji zvaničnici su se suočavali s kritikama zbog pretjeranog korištenja VIP salona i prekobrojnih delegacija, samo Bećiroviću niko do sada nije ništa prigovarao. A itekako ima za šta.

Jer, podaci iz Londona, Frankfurta i Brisela pokazuju da su kratkotrajni boravci u ekskluzivnim VIP salonima za Bećirovića i njegovu pratnju postali pravilo, a ne potreba.

Analiza tri odvojena putovanja pokazuje da je samo na ove aerodromske pogodnosti potrošeno ukupno 21.000 KM. Da bi se ovaj iznos stavio u realan kontekst, s obzirom na to da prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi oko 620 KM, Bećirovićeva delegacija je za svega nekoliko sati aerodromskog tranzita potrošila nevjerovatne 34 prosječne penzije.