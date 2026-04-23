Video / Odlaze heroji: Klanjana dženaza Nedžadu Subašiću Džadini, bio je Zlatni ljiljan

Na mezarju u Tršću kod Kaknja danas je klanjana dženaza heroju Armije R BiH Nedžadu Subašiću zvanom Džadina, dobitniku Zlatnog ljiljana.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Stotine komšija, prijatelja, saboraca i poznanika oprostilo se od ovog heroja odbrane Bosne i Hercegovine
Na mezarju u Tršću kod Kaknja danas je klanjana dženaza heroju Armije R BiH Nedžadu Subašiću zvanom Džadina, dobitniku Zlatnog ljiljana.
Stotine komšija, prijatelja, saboraca i poznanika oprostilo se od ovog heroja odbrane Bosne i Hercegovine.
Prisustvovao je i počasni vod Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Džadinu njegovi saborci opisuju kao hrabrog i beskompromisnog borca koji je sam išao na neprijateljska uporišta.
Iza Nedžada je ostala supruga Mahira te sin i kćerka.
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