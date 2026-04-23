Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Odlaze heroji: Klanjana dženaza Nedžadu Subašiću Džadini, bio je Zlatni ljiljan

Stotine komšija, prijatelja, saboraca i poznanika oprostilo se od ovog heroja odbrane Bosne i Hercegovine

Dženaza u Tršću - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+23
Piše: Evelin Trako

23.4.2026

Na mezarju u Tršću kod Kaknja danas je klanjana dženaza heroju Armije R BiH Nedžadu Subašiću zvanom Džadina, dobitniku Zlatnog ljiljana.

Stotine komšija, prijatelja, saboraca i poznanika oprostilo se od ovog heroja odbrane Bosne i Hercegovine.

Prisustvovao je i počasni vod Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Džadinu njegovi saborci opisuju kao hrabrog i beskompromisnog borca koji je sam išao na neprijateljska uporišta.

Iza Nedžada je ostala supruga Mahira te sin i kćerka.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# TRŠĆE
# KAKANJ
# NEDŽAD SUBAŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.