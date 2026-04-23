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OPĆI HAOS

Buknuo požar u napuštenom objektu, vatrogasci na terenu

Vatrogasci su brzo reagovali i lokalizovali požar, spriječivši njegovo dalje širenje na okolne objekte i prostor

Požar. AVAZ

Amila Bajraktarević

23.4.2026

U blizini kružnog toka u sarajevskom naselju Velešići, danas je izbio požar u napuštenom objektu, što je izazvalo intervenciju vatrogasnih ekipa.

Prema informacijama koje su potvrdili za "Avaz" iz PVJ KS, u objektu je došlo do gorenja smeća koje se, kako navode, na toj lokaciji često pali i predstavlja ponavljajući problem.

Vatrogasci su brzo reagovali i lokalizovali požar, spriječivši njegovo dalje širenje na okolne objekte i prostor.

Iako je vatra stavljena pod kontrolu, uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

# POŽAR
# VATROGASCI
# SARAJEVO
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