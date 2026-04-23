Emir Begović za "Avaz" o jezivim tragedijama u BiH: Sistem ne djeluje preventivno, nego reaktivno

U Višegradu smo jučer svjedočili da je otac ubio dvogodišnje dijete, a onda sebi presudio, a svega nekoliko sati kasnije policiji je prijavljeno da su u Srebreniku nalazi tijelo muškarca. Kada su pripadnici MUP-a TK izašli na lice mjesta, osim njegovog tijela, pronašli su i tijelo supruge.

Zaim Buljubašić je nožem usmrtio svoju ženu, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće.

Porodična ubistva u Bosni i Hercegovini ne mogu se posmatrati kao izolovani incidenti niti kao posljedica trenutnog gubitka kontrole pojedinca. Riječ je o dubljem društvenom problemu u kojem, kako upozorava sociolog Emir Begović, ključnu ulogu ima sistem koji ne prepoznaje opasnost na vrijeme, niti reaguje u fazi kada se nasilje još može spriječiti.

Prema njegovim riječima, prostor za nasilje nastaje onog trenutka kada porodica izgubi svoju osnovnu, stabilizirajuću funkciju. Umjesto sigurnog i podržavajućeg okruženja, ona postaje mjesto nagomilanih tenzija, neriješenih konflikata i borbe za dominaciju.

- U takvim okolnostima odnosi se narušavaju, granice se brišu, a nasilje postaje jedan od načina rješavanja problema - pojašnjava Begović za "Avaz".

Šutnja kao oblik podrške nasilju

Sistem, međutim, reaguje tek kada dođe do potpune eskalacije.

- Institucije prepoznaju problem tek kada se desi krivično djelo. Tada je već kasno, jer su svi prethodni signali koji su ukazivali na disfunkcionalne odnose već bili ignorisani ili zanemareni - upozorava Begović za "Avaz".

Jedan od ključnih problema je izostanak koordinacije između najvažnijih aktera socijalnih službi, policije i pravosuđa. Bez njihove međusobne komunikacije i razmjene informacija, rani znakovi nasilja ostaju neprimijećeni, a odgovornost se često prebacuje s jedne institucije na drugu.

- Takav sistem ne može djelovati preventivno, već isključivo reaktivno, što ima ozbiljne posljedice ne samo za pojedince nego i za društvo u cjelini - dodaje on.

Begović posebno ističe da nasilje u porodici u BiH nije jasno i nedvosmisleno osuđeno. Naprotiv, ono se često prešućuje, umanjuje ili opravdava različitim društvenim obrascima i normama.

- Ta tolerancija se ne ogleda u otvorenom odobravanju, nego u šutnji, relativizaciji i kratkotrajnoj osudi koja traje svega nekoliko dana - kaže Begović za "Avaz".

Nakon toga, kako dodaje, javnost se okreće drugim temama, a problem ostaje neriješen. Upravo takav odnos društva stvara prostor u kojem nasilje ne samo da opstaje, nego se i normalizira.

- Kada društvo ne reaguje jasno i odlučno, dolazi do kontraefekta nasilje se širi, postaje učestalije i brutalnije - naglašava on.

Ekonomski pritisak kao okidač

U analizi uzroka nasilja, Begović posebno izdvaja ekonomsku nesigurnost kao jedan od ključnih faktora. U društvu obilježenom nezaposlenošću, niskim primanjima i općom neizvjesnošću, pojedinci sve češće gube osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

- Kada osoba izgubi kontrolu u javnoj sferi, vrlo često pokušava tu kontrolu nadoknaditi u privatnoj unutar porodice, kroz dominaciju i nametanje autoriteta - objašnjava on.

Problem nastaje kada drugi članovi porodice ne prihvataju takav odnos moći ili mu se aktivno suprotstavljaju, što dovodi do pojačanih tenzija i sukoba. Dodatno, savremena porodica, kako ističe, više nema stabilne obrasce koji bi ublažili krizne situacije.

- Odnosi su često nejasni, promjenjivi i opterećeni različitim očekivanjima, a kada se na to nadovežu ekonomski i psihološki pritisci, konflikt vrlo lako prelazi u nasilje - upozorava Begović za "Avaz".

Institucije kao pasivni posmatrači

Jedan od najoštrijih dijelova njegove analize odnosi se na rad institucija. Begović tvrdi da ključni problem leži u nedostatku prevencije, ali i u načinu na koji se upravlja institucijama.

- Problem je i u tome što nemamo razvijen sistem prevencije, ali i što se na odgovorne pozicije često postavljaju ljudi po političkoj ili porodičnoj liniji, a ne po stručnosti i kompetencijama - ističe on za "Avaz".

Zbog toga institucije, umjesto da djeluju kao aktivni mehanizmi zaštite, ostaju pasivni posmatrači koji reaguju tek nakon tragedije. Takav pristup, upozorava Begović, dugoročno urušava povjerenje građana i dodatno produbljuje problem nasilja.

Obrazac, a ne izuzetak

Begović jasno odbacuje narativ o "pojedinačnim slučajevima“. Ponavljanje sličnih tragedija ukazuje na postojanje obrasca i duboko ukorijenjenih strukturalnih problema.

- Kada se određene pojave konstantno ponavljaju, to je jasan pokazatelj da se radi o društvenom obrascu, a ne o izolovanim incidentima - naglašava on.

Nasilje u porodici, prema njegovim riječima, nije individualni ispad, već proizvod sistema koji ga ne prepoznaje i ne sankcioniše na vrijeme.

Bez sistemskih promjena nema rješenja

Rješenje, kako ističe, ne može biti parcijalno niti kratkoročno. Potrebno je sistemsko djelovanje koje uključuje edukaciju, prevenciju i odlučnu, pravovremenu reakciju institucija.

- Nasilje se ne može u potpunosti iskorijeniti ni u jednom društvu, ali se može značajno smanjiti ako postoji jasna i koordinisana reakcija sistema - zaključuje Begović.

U suprotnom, upozorava, društvo će i dalje svjedočiti tragedijama koje su se mogle spriječiti ali nisu, jer su prepoznate tek kada je već bilo kasno.