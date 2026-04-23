Mijatović: Investicije u poslovne zone donose 490 novih radnih mjesta

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je u četvrtak u Mostaru ugovore s predstavnicima 22 lokalne zajednice o implementaciji poticajnih financijskih sredstava za projekte "Izgradnja poduzetničkih zona", te s devet predstavnika poduzetničkih potpornih institucija u okviru projekta "Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture".

Sredstva su izdvojena i kroz projekt "Poticaj komorama" za Gospodarsku komoru FBiH i Obrtničku komoru FBiH.

Sredstva iz grant-sheme Ministarstva bit će usmjerena na izgradnju nove i unaprjeđenje postojeće infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije BiH, kao i na unaprjeđenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u FBiH, te stvaranje preduvjeta za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou, kao i jačanje komorskog sustava u Federaciji.

Poduzetničke zone

Mijatović je naveo kako se na konačnoj rang-listi za projekt "Izgradnja poduzetničkih zona" nalaze se 22 jedinice lokalne samouprave.

- Vrijednost dodijeljenih grant sredstava iznosi 4.917.417 maraka, dok ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 8.340.115 maraka. Trebamo biti zadovoljni činjenicom da iz naših poslovnih zona dodatna vrijednost u kontinuitetu raste, a raste i malo gospodarstvo, što nam je prijeka potreba - kazao je Mijatović.

Dodao je kako je u poduzetničkim zonama planiran ulazak 55 novih malih i srednjih poduzeća, koja će kreirati 490 novih radnih mjesta.

- To nisu male cifre, to je ono što nam daje potvrdu da sve što radimo u kontinuitetu kad je u pitanju poduzetnička infrastruktura zbilja daje rezultate. Pored toga, vratili smo partnerski jak odnos u financiranju projekata kad su u pitanju obje navedene komore. Raduje me činjenica što Gospodarska komora FBiH postaje značajan faktor u pružanju podrške gospodarstvu u Federaciji općenito - kazao je Mijatović.

Na konačnoj rang-listi za projekt "Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture" nalazi se devet poduzetničkih potpornih institucija. Vrijednost dodijeljenih grant sredstava za te projekte je 397.650 maraka, dok ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 1.299.873 marke.

- To su ljudi koji rade sve ono što obuhvaća eko sistem podrške malom gospodarstvu u Federaciji i ovo je samo neki naš kontinuitet. Mi radimo cijelu godinu, ovo su samo neki od projekata koje sufinanciramo, a intencija je da, jačajući potporne institucije i navedene komore, Ministarstvo za nekoliko godina postane ključ kad su u pitanju politike, strategije, a da implementacija sredstava dođe do ovih potpornih institucija koje imaju velik kapacitet - kazao je Mijatović.

Podrška komorskom sustavu

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru projekta "Poticaj komorama" podržalo Gospodarsku komoru FBiH s 500.000, a Obrtničku komoru FBiH sa 100.000 maraka grant sredstava za implementaciju projekata podrške sektoru malog gospodarstva.

Predsjednik Gospodarske komore FBiH Marko Šantić kazao je komorski sustav u Federaciji i Bosni i Hercegovini od izuzetno velikog značaja, te da je dobro što je to Federalno ministarstvo obrta prepoznalo.

- Izuzetno mi je bitan način na koji se dijele ova sredstva. Prijavi se projekt, vrjednuje, valorizira, odradi i pravda. Mislim da je to jako dobar način financiranja jer na samom kraju korist od svih tih projektnih aktivnosti ima realni sektor, što i je smisao suradnje Komore i Ministarstva. Mislim da za kreiranje gospodarskog ambijenta u FBiH dolaze bolji dani - istaknuo je Šantić.

Predsjednik Obrtničke komore FBiH naglasio je kako je ovo treća godina za redom da navedena komora dobiva impozantna sredstva s kojima planira olakšati rad županijskih komora, odnosno napraviti bolji ambijent za obrtnike.

Temelj razvoja lokalnih zajednica

Gradonačelnik Širokog Brijega Ivo Pavković istaknuo je kako je gospodarstvo temelj razvoja svakog grada, a samim time i gospodarskih zona.

- Mi u Gradskoj upravi kontinuirano ulažemo u gospodarske zone Širokog Brijega. Prošle godine uložili smo više od milijun maraka sredstava, a i ove godine nastavljamo tu dinamiku. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća donijeli smo odluku o izradi detaljnog plana još jedne gospodarske zone na prostoru našeg grada i mislim da se svaka marka uložena u gospodarske zone u Širokom Brijegu višestruko vrati u proračun - naglasio je Pavković.

Načelnik Donjeg Vakufa Senad Selimović naveo je kako ova općina ima jednu gospodarsku zonu koja će se ovim sredstvima unaprijediti.

- Mislim da će naše malo gospodarstvo i srednja poduzeća koja egzistiraju u toj poslovnoj zoni postati značajno konkurentnija i da će se sve to vratiti u općinski, ali i federalni proračun - kazao je Selimović.